„Vă mulțumesc, sunt onorat, dar acum nu mă simt capabil”, le-a spus antrenorul catalan oficialilor FIGC, joi seară, potrivit celui mai difuzat cotidian sportiv din Peninsulă, o știre preluată ulterior de alte importante instituții media italiene, potrivit Agerpres.

Spaniolul a analizat timp de câteva zile oferta prezentată de Maldini și de consilierul acestuia, Leonardo, dar, în cele din urmă, a optat pentru menținerea deciziei de a se retrage temporar din activitatea de antrenor, după ce și-a încheiat mandatul de zece ani la conducerea echipei Manchester City.

De ce a refuzat Guardiola oferta Italiei

Ziarul italian susține că printre motivele respingerii sale s-au numărat dorința de a dedica timp vieții personale și familiei, precum și îndoielile cu privire la munca de antrenor al unei echipe naționale, un rol pe care îl consideră dificil de îndeplinit fără contactul zilnic cu jucătorii.

Fostul antrenor al echipelor FC Barcelona, Bayern München și Manchester City nu a negociat termenii financiari ai ofertei și i-a transmis personal răspunsul său lui Maldini.

Fostul jucător al lui AC Milan și fostul căpitan al Squadrei Azzurra a afirmat, joi, că antrenorul spaniol se află pe listă ca „una dintre ținte” și a dezvăluit că federația a fost în contact și cu italianul Carlo Ancelotti, actualul selecționer al Braziliei.

Andrea Pirlo, principalul favorit

FIGC caută un nou selecționer pentru echipa sa națională după demisia lui Gennaro Gattuso, care a renunțat la funcție în luna aprilie, după ratarea calificării la Cupa Mondială, a treia consecutivă pentru fotbalul italian.

În urma refuzului antrenorului spaniol, Andrea Pirlo a apărut ca principalul candidat pentru a prelua funcția de selecționer al Italiei, în cadrul proiectului pe termen lung conceput de FIGC, alături de o posibilă revenire a lui Roberto Mancini.