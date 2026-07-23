Federaţia italiană de fotbal (FIGC) aşteaptă în continuare un răspuns final din partea lui Pep Guardiola, după ce directorul tehnic al federaţiei, Paolo Maldini, şi consilierul său, Leonardo, au călătorit la Barcelona pentru a purta discuţii directe cu spaniolul în weekendul trecut, potrivit Agerpres.

Mass-media italiană s-a pus însă de acord că este aproape imposibil ca FIGC să-l convingă pe Guardiola, în principal pentru că tehnicianul a confirmat deja că vrea să ia o pauză, după ce a petrecut ultimii zece ani la Manchester City.

Guardiola cere dublul sumei oferite de federaţie

Gazzetta dello Sport subliniază că FIGC era dispusă să facă un efort financiar de 10 milioane de euro pe an în cazul lui Guardiola, însă suma dublă solicitată de tehnicianul spaniol depăşeşte posibilităţile financiare ale organizaţiei prezidate de Giovanni Malago.

Joi este programată o adunare a cluburilor din Serie A, la Milano, în cadrul căreia Malago, Maldini şi Leonardo îşi vor prezenta proiectul în faţa responsabililor grupărilor din elita fotbalului italian, însă nu se aşteaptă ca oficialii să facă vreun anunţ cu privire la noul selecţioner.

Pirlo şi Mancini, variante pentru banca Italiei

Dacă Guardiola respinge oferta FIGC, Andrea Pirlo şi Roberto Mancini sunt principalii candidaţi pentru preluarea conducerii tehnice a Squadrei Azzurra, însă Malago, Maldini şi Leonardo ar putea lua în considerare şi alte nume.