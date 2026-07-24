Partida dintre FCSB și FK Auda, transmisă aseară de PRO TV și disponibilă simultan pe VOYO, a adus postul în poziția de lider de audiență pe toate categoriile de public monitorizate.

Meciul disputat aseară a ținut milioane de suporteri în fața televizoarelor și a dispozitivelor conectate, iar transmisiunea realizată de PRO TV și VOYO a fost alegerea numărul unu a publicului pe întreaga durată a partidei.

În intervalul 20:33 – 22:47, PRO TV a fost lider absolut de audiență. La nivelul publicului național, cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, postul a înregistrat 7,5 puncte de rating și 28,1% cotă de piață, în timp ce televiziunea clasată pe locul al doilea a obținut 4,8 puncte de rating și 18,2% share.

În fiecare minut al transmisiunii, aproape 1,3 milioane de români au urmărit confruntarea dintre FCSB și FK Auda la PRO TV. Cel mai urmărit moment al serii a fost înregistrat la 22:24, când peste 1,6 milioane de telespectatori urmăreau partida la PRO TV.

Parcursul european al FCSB continuă, iar emoțiile sunt departe de a se încheia. Săptămâna viitoare, joi, 30 iulie, va avea loc manșa retur dintre FK Auda și FCSB, o partidă decisivă pentru calificarea în turul următor al competiției. Meciul va putea fi urmărit în exclusivitate pe VOYO, platforma care le oferă suporterilor acces la unele dintre cele mai importante competiții sportive din lume.

Așadar, toate privirile se îndreaptă acum către returul din Letonia, unde FCSB va lupta pentru calificare. Emoțiile, analiza înainte și după meci, precum și transmisiunea integrală vor fi disponibile exclusiv pe VOYO, locul în care fanii pot urmări cele mai importante confruntări din fotbalul internațional. Săptămâna viitoare se anunță, astfel, un nou test important pentru campioana României și o nouă seară dedicată tuturor pasionaților de fotbal, exclusiv pe VOYO.