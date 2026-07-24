Este ideea de grup în detrimentul individului, a subliniat tehnicianul spaniol într-un interviu acordat emisiunii „The Times”. Iraola i-a succedat lui Arne Slot la conducerea lui Liverpool, după perioada sa de succes la Bournemouth în sezonul trecut, potrivit Agerpres.

„Întotdeauna spun că spiritul de echipă este foarte important. Spania nu a avut niciodată cei mai buni sportivi. Dacă te uiți la înot sau atletism, de obicei nu câștigăm medalii. Dar suntem foarte buni la sporturile de echipă. În fotbal, baschet, handbal, hochei, de obicei avem echipe bune. Întotdeauna punem echipa pe primul loc”, a declarat Iraola, în vârstă de 44 de ani.

Fostul fundaș lateral al echipei Athletic Bilbao l-a indicat pe mijlocașul spaniol Rodri ca fiind exemplul acestei abordări. Rodri, a remarcat el, „nu a marcat niciun gol și nici nu a oferit nicio pasă decisivă” în timpul Cupei Mondiale, dar a fost un jucător-cheie în câștigarea acesteia și, de fapt, Rodri a fost ales „cel mai bun jucător al turneului”.

Rodri, exemplul perfect al jocului colectiv

„Ideea de a pune echipa pe primul loc a fost întotdeauna parte integrantă a modului nostru de a ne dezvolta”, a adăugat spaniolul, recunoscând, în același timp, că există multe stiluri diferite în fotbalul spaniol. „Cu echipa națională, oamenii vorbesc mereu despre tiki-taka, despre pase, dar chiar și la Cupa Mondială s-a putut vedea că au presat și foarte bine, că au aplicat un presing avansat.”

„Spania”, a analizat antrenorul lui Liverpool, „controlează meciurile cu mingea, dar știe și cum să facă cealaltă parte, partea fără minge. Toată lumea își face treaba. Este vorba despre a fi protagoniști chiar și fără minge.”

Iraola își extinde, de asemenea, filosofia fotbalistică la o viziune socială bazată pe solidaritate, deoarece lucrurile funcționează atunci când „nu suntem pur și simplu egoiști, când prioritizăm situația celor care au mai puțin. Cei care nu joacă, cei care vin de la academia de tineret, cei care câștigă mai puțin”.

„Jucătorii sunt principalii protagoniști”

„Jucătorii, nu antrenorii, sunt protagoniștii”, a spus Iraola. „Ei sunt partea principală. Treaba noastră este să-i ajutăm, iar ei sunt singurii care ne pot oferi succes. Nu suntem la fel de importanți ca ei, asta e destul de clar.”

În acest sens, el a reflectat asupra unei anumite schimbări de atmosferă într-o Premier League care, pentru prima dată în peste un deceniu, se confruntă cu un sezon fără o figură dominantă și carismatică printre antrenorii săi, în urma plecărilor treptate ale lui Jose Mourinho, Pep Guardiola și Jurgen Klopp.

„Antrenorii”, a declarat Iraola, „sunt importanți pentru a încerca să maximizeze potențialul fiecărui jucător și să creeze mediul potrivit pentru ca aceștia să performeze la maximum, dar este adevărat că, atunci când ai fost la fel de consecvent timp de atâția ani consecutivi precum Jurgen și Pep, ei sunt, evident, principalii protagoniști.”