Echipa lui Luis de la Fuente, condusă de căpitanul Rodri, a încheiat pe primul loc Grupa H, după un egal cu Capul Verde și victorii împotriva Arabiei Saudite și Uruguayului. Apoi, Spania a trecut de Austria, Portugalia, Belgia și Franța, înainte de a învinge Argentina cu 1-0, după prelungiri, în finală, potrivit UEFA.

Cine sunt campionii lui Luis de la Fuente

Selecționerul Luis de la Fuente s-a bazat pe următorii 26 de fotbaliști în succesul istoric din America:

PORTARI:

Unai Simon (Athletic Bilbao)

David Raya (Arsenal / Anglia)

Joan Garcia (FC Barcelona)

FUNDAȘI:

Marc Cucurella (Chelsea / Anglia, transferat în această vară la Real Madrid)

Pau Cubarsi (FC Barcelona)

Aymeric Laporte (Athletic Bilbao)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen / Germania)

Marcos Llorente (Atletico Madrid)

Pedro Porro (Tottenham / Anglia)

Marc Pubill (Atletico Madrid)

Eric Garcia (FC Barcelona)

MIJLOCAȘI:

Rodri (Manchester City / Anglia)

Pedri (FC Barcelona)

Martin Zubimendi (Arsenal / Anglia)

Mikel Merino (Arsenal / Anglia)

Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain / Franţa)

Gavi (FC Barcelona)

Alex Baena (Atletico Madrid)

ATACANȚI:

Lamine Yamal (FC Barcelona)

Dani Olmo (FC Barcelona)

Ferran Torres (FC Barcelona)

Nico Williams (Athletic Bilbao)

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

Victor Munoz (Osasuna)

Borja Iglesias (Celta Vigo)

Yeremy Pino (Crystal Palace / Anglia)

Spania la Cupa Mondială 2026: pe scurt

Selecționer: Luis de la Fuente

Căpitan: Rodri

Participări la Cupa Mondială: 17

Cea mai bună performanță: câștigătoare (2010, 2026)

Meciurile Spaniei la Cupa Mondială

Grupa H: locul 1

15 iunie: Spania – Capul Verde 0-0 (Atlanta)

21 iunie: Spania – Arabia Saudită 4-0 (Atlanta)

27 iunie: Uruguay – Spania 0-1 (Guadalajara)

Faza eliminatorie

2 iulie – șaisprezecimi: Spania – Austria 3-0 (Los Angeles)

6 iulie – optimi: Portugalia – Spania 0-1 (Dallas)

10 iulie – sferturi de finală: Spania – Belgia 2-1 (Los Angeles)

14 iulie – semifinale: Franța – Spania 0-2 (Dallas)

19 iulie – finală: Spania – Argentina 1-0, după prelungiri (New York)

Cum s-a calificat Spania la Cupa Mondială

Locul 1 în Grupa E: 5 victorii, 1 egal, 0 înfrângeri, 21 de goluri marcate și 2 primite

Bulgaria – Spania 0-3

Turcia – Spania 0-6

Spania – Georgia 2-0

Spania – Bulgaria 4-0

Georgia – Spania 0-4

Spania – Turcia 2-2

Golgheteri: Mikel Merino și Mikel Oyarzabal, câte 6 goluri

Selecționerul Spaniei: Luis de la Fuente

De la Fuente s-a bucurat de un succes remarcabil de când a preluat funcția de selecționer, în decembrie 2022, conducând naționala La Roja spre triumful din UEFA Nations League 2023 și de la EURO 2024, iar acum adăugând și Cupa Mondială din 2026 în palmares.

Calm și atent pe marginea terenului, De la Fuente este o figură foarte apreciată în cadrul lotului, iar pe mulți dintre jucători i-a pregătit pentru prima dată la nivelul echipelor naționale de juniori.

Căpitanul Spaniei: Rodri

Câștigător al Balonului de Aur în 2024 și piesă esențială în echipa Spaniei care a triumfat la EURO 2024, Rodri este considerat unul dintre cei mai buni și mai influenți mijlocași defensivi din toate timpurile.

Câștigător de patru ori al Premier League cu Manchester City, Rodri a purtat pentru prima dată banderola de căpitan al Spaniei în 2023, iar acum și-a condus țara spre succesul la Cupa Mondială, primind și Balonul de Aur pentru cel mai bun jucător al turneului.