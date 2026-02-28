Grecia exhumează 150 de persoane moarte de Covid după ce s-a constatat că trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Grecia exhumează 150 de persoane moarte de Covid după ce s-a constatat că trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani

UE face apel la reținere și respectarea dreptului internațional. Șeful diplomației UE avertizează asupra unei crize regionale

Stiri externe
62573582
Getty

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, au avertizat că loviturile din Iran sunt „extrem de îngrijorătoare”.

autor
Vlad Dobrea

„Asigurarea securității nucleare și prevenirea oricăror acțiuni care ar putea escalada și mai mult tensiunile sau submina regimul global de neproliferare sunt de o importanță critică”, au scris cei doi într-un comunicat comun publicat sâmbătă.

„În strânsă coordonare cu statele membre ale UE, vom lua toate măsurile necesare pentru ca cetățenii UE din regiune să poată conta pe sprijinul nostru deplin. Facem apel la toate părțile să dea dovadă de maximă reținere, să protejeze civilii și să respecte pe deplin dreptul internațional”, au transmis aceștia.

Șefa diplomației UE avertizează asupra unei crize regionale

Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, a emis la rândul său o declarație în care avertizează asupra unor evoluții „periculoase” în Orientul Mijlociu.

„Regimul iranian a ucis mii de oameni. Programele sale de rachete balistice și nucleare, alături de sprijinul acordat grupărilor teroriste, reprezintă o amenințare serioasă la adresa securității globale. UE a adoptat sancțiuni ferme împotriva Iranului și a susținut soluții diplomatice, inclusiv în privința dosarului nuclear”, a scris aceasta.

„Protecția civililor și respectarea dreptului internațional umanitar sunt priorități. Rețeaua noastră consulară este pe deplin mobilizată pentru a facilita plecarea cetățenilor UE. Personalul neesențial al UE este retras din regiune”, a adăugat Kallas.

Israelul a atacat Iranul. SUA ar fi plănuit totul, spun surse. Liderul suprem Ali Khamenei a fost evacuat într-un loc sigur

Sursa: Politico

Etichete: iran, uniunea europeana, reactie, ursula von der leyen, Kaja Kallas,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Sportiva din Spania care atrage toate privirile. Andrea de la Rosa are 21 de ani | FOTO
Sportiva din Spania care atrage toate privirile. Andrea de la Rosa are 21 de ani | FOTO
Citește și...
Iranul atacă baza americană din Bahrain: Explozii în mai multe state din Orientul Mijlociu, EAU închide spațiul aerian
Stiri externe
Iranul atacă baza americană din Bahrain: Explozii în mai multe state din Orientul Mijlociu, EAU închide spațiul aerian

Cartierul general al celei de-a 5-a Flote a marinei americane (US Navy) a fost atacat cu rachetă, anunţă Bahrainul, relatează The Associated Press.

Dmitri Medvedev, prima reacție după bombardamentele din Iran: „Luptătorul pentru pace şi-a arătat adevărata faţă”
Stiri externe
Dmitri Medvedev, prima reacție după bombardamentele din Iran: „Luptătorul pentru pace şi-a arătat adevărata faţă”

Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a denunțat bombardamentele SUA și Israel asupra Iranului, afirmând că Washingtonul și-a arătat „adevărata față”, potrivit AFP și Reuters.

 

Iranul atacă baza americană din Bahrain: Explozii în mai multe state din Orientul Mijlociu, EAU închide spațiul aerian
Stiri externe
Iranul atacă baza americană din Bahrain: Explozii în mai multe state din Orientul Mijlociu, EAU închide spațiul aerian

Cartierul general al celei de-a 5-a Flote a marinei americane (US Navy) a fost atacat cu rachetă, anunţă Bahrainul, relatează The Associated Press.

Război în Orientul Mijlociu. Ministerul de Externe al Iranului a declarat că ”a sosit momentul să ne apărăm patria”
Stiri externe
Război în Orientul Mijlociu. Ministerul de Externe al Iranului a declarat că ”a sosit momentul să ne apărăm patria”

Ministerul de Externe al Iranului a afirmat, potrivit Associated Press, că „a sosit momentul să apărăm patria”, după atacurile comune ale SUA și Israelului.

Recomandări
Israelul a atacat Iranul cu ajutorul Statelor Unite. Liderul suprem Ali Khamenei a fost dus într-un loc sigur
Stiri externe
Israelul a atacat Iranul cu ajutorul Statelor Unite. Liderul suprem Ali Khamenei a fost dus într-un loc sigur

Sunt tensiuni majore în Orientul Mijlociu. Statele Unite și Israelul au atacat sâmbătă dimineață Iranul. Potrivit părților implicate , operațiunea, botezată ''Răgetul Leului'', ar putea să dureze câteva zile.

Nereguli grave descoperite în structurile MApN. Ministrul Apărării: Posturi de medic înființate „din pix” la Spitalul Militar
Știri Actuale
Nereguli grave descoperite în structurile MApN. Ministrul Apărării: Posturi de medic înființate „din pix” la Spitalul Militar

Ministrul Apărării, Radu Miruță, anunță că a descoperit o serie de nereguli în instituțiile subordonate.

Război în Orientul Mijlociu. Ministerul de Externe al Iranului a declarat că ”a sosit momentul să ne apărăm patria”
Stiri externe
Război în Orientul Mijlociu. Ministerul de Externe al Iranului a declarat că ”a sosit momentul să ne apărăm patria”

Ministerul de Externe al Iranului a afirmat, potrivit Associated Press, că „a sosit momentul să apărăm patria”, după atacurile comune ale SUA și Israelului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Superspeed
S10E4

22:01

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 28 Februarie 2026

02:02:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 4 - 2026

22:15

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Februarie 2026

01:44:09

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Sepsi OSK, calificată matematic în play-off! A dat de pământ cu CSM Reșița + hat-trick în 25 de minute

Sport

Răsturnare de situație! Dat ca și plecat de la Dinamo, Kennedy Boateng a făcut anunțul