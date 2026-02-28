UE face apel la reținere și respectarea dreptului internațional. Șeful diplomației UE avertizează asupra unei crize regionale

„Asigurarea securității nucleare și prevenirea oricăror acțiuni care ar putea escalada și mai mult tensiunile sau submina regimul global de neproliferare sunt de o importanță critică”, au scris cei doi într-un comunicat comun publicat sâmbătă.
„În strânsă coordonare cu statele membre ale UE, vom lua toate măsurile necesare pentru ca cetățenii UE din regiune să poată conta pe sprijinul nostru deplin. Facem apel la toate părțile să dea dovadă de maximă reținere, să protejeze civilii și să respecte pe deplin dreptul internațional”, au transmis aceștia.
Șefa diplomației UE avertizează asupra unei crize regionale
Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, a emis la rândul său o declarație în care avertizează asupra unor evoluții „periculoase” în Orientul Mijlociu.
„Regimul iranian a ucis mii de oameni. Programele sale de rachete balistice și nucleare, alături de sprijinul acordat grupărilor teroriste, reprezintă o amenințare serioasă la adresa securității globale. UE a adoptat sancțiuni ferme împotriva Iranului și a susținut soluții diplomatice, inclusiv în privința dosarului nuclear”, a scris aceasta.
„Protecția civililor și respectarea dreptului internațional umanitar sunt priorități. Rețeaua noastră consulară este pe deplin mobilizată pentru a facilita plecarea cetățenilor UE. Personalul neesențial al UE este retras din regiune”, a adăugat Kallas.