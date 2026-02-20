UEFA a anunţat miercuri deschiderea unei anchete privind comportamentul argentinianului Gianluca Prestianni, de la Benfica, acuzat de Vinicius că l-ar fi numit „maimuţă” cu o zi înainte, la meciul de la Lisabona, câştigat cu 1-0 de Real Madrid.

CBF solicită UEFA o anchetă „aprofundată”

Într-un comunicat, CBF a precizat că a trimis scrisori către UEFA şi FIFA solicitând „sancţiuni severe pentru persoanele implicate în acest nou caz de rasism împotriva lui Vinicius”. Semnată de preşedintele său, Samir Xaud, scrisoarea adresată UEFA solicită o anchetă „aprofundată” care să conducă la o sancţiune „exemplară”. Organismul european trebuie să „adopte toate măsurile necesare pentru a identifica şi pedepsi vinovaţii de insulte rasiste”, adaugă CBF.

Federaţia braziliană a salutat, de asemenea, gestul preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, care a afirmat că „nu există absolut niciun loc pentru rasism” în fotbal şi a cerut ca vinovaţii să răspundă pentru faptele lor. Cu toate acestea, a solicitat FIFA să asigure „urmărirea” cazului.

Real Madrid a anunţat că a transmis UEFA „toate dovezile disponibile” referitoare la incident.

Ce s-a întâmplat la Lisabona

Madrilenii au controlat meciul de pe Da Luz, iar Mbappe a ratat primul, în minutul 9, urmat de Vinicius, în minutul 19. A venit apoi rândul Benficăi să rateze, Aursnes şutând periculos la poarta lui Courtois.

Prima repriză s-a încheiat cu alte două ocazii ale oaspeţilor, prin Mbappe (min. 43) şi Arda Guler (min. 45+1).

Vinicius a deschis scorul în minutul 50, apoi a acuzat insulte rasiste, insistând că a fost jignit de Prestianni. Partida a fost întreruptă timp de aproape zece minute, după activarea protocolului anti-rasism, iar Vinicius a fost convins să continue să joace.

Ultima şansă importantă i-a aparţinut tot lui Vinicius, în minutul 72, şi, chiar dacă meciul a fost prelungit cu 12 minute, tabela nu a mai fost modificată. Benfica – Real Madrid 0-1, iar lusitanii aşteaptă meciul retur de pe Santiago Bernabéu.

Reacţii dure: Mbappe cere suspendarea

Kylian Mbappe a declarat că Gianluca Prestianni ar trebui să fie suspendat din Liga Campionilor. Imaginile televizate au arătat că argentinianul şi-a acoperit gura cu tricoul înainte de a face un comentariu pe care Vinicius şi coechipierii l-au interpretat drept insultă rasistă. Arbitrul François Letexier a oprit meciul timp de aproximativ 11 minute.

„Nu putem accepta ca în cea mai importantă competiţie fotbalistică din Europa să existe un jucător care se comportă astfel. Acest tip nu mai merită să joace în Liga Campionilor”, a declarat Mbappe.

Atacantul francez a spus că era pregătit să părăsească terenul, dar a fost convins de Vinicius să continue jocul. Întrebat dacă Prestianni şi-a cerut scuze, Mbappe a răspuns: „Bineînţeles că nu”.

Atmosfera a devenit ostilă după reluarea jocului, Vinicius şi Mbappe fiind huiduiţi de publicul gazdă.

Mesajul lui Vinicius şi poziţia Benficăi

Vinicius a reacţionat pe reţelele de socializare: „Rasiştii sunt, înainte de orice, nişte laşi. (...) Nimic din ce s-a întâmplat astăzi nu este nou în viaţa mea”.

Prestianni a negat acuzaţiile într-un mesaj postat pe Instagram: „Nu am avut niciodată remarci rasiste faţă de nimeni”. El a susţinut că a fost vorba despre o neînţelegere, iar Benfica i-a transmis sprijin public.

Potrivit lui Aurélien Tchouaméni, jucătorul argentinian ar fi spus „maricon” şi nu „mono”.

Conform regulamentului UEFA, jucătorii găsiţi vinovaţi de comportament rasist pot fi suspendaţi pentru cel puţin zece meciuri, însă decizia va depinde de concluziile anchetei.

Sprijin pentru Vinicius şi ancheta UEFA

Real Madrid a anunţat că a colaborat activ la ancheta deschisă de UEFA şi a transmis toate dovezile disponibile. Clubul a reiterat angajamentul pentru eradicarea rasismului din sport.

Miercuri, UEFA a confirmat că un inspector de etică şi disciplină va investiga acuzaţiile formulate de Vinicius Jr.

În conferinţa de presă de după meci, José Mourinho a apărat clubul Benfica, afirmând că „Benfica nu este un club rasist”, dar a criticat modul în care Vinicius şi-a sărbătorit golul.

Partida retur din play-off-ul Ligii Campionilor va avea loc săptămâna viitoare, pe stadionul Santiago Bernabéu, din Madrid.