Iranul a denunţat sâmbătă atacurile Israelului şi ale Statelor Unite împotriva infrastructurilor defensive şi militare din ţara persană ca fiind o încălcare a integrităţii sale teritoriale şi a suveranităţii naţionale şi a dat asigurări că are dreptul legitim de a se apăra, transmite EFE, potrivit Agerpres.

"Noua agresiune militară a Statelor Unite şi a regimului sionist împotriva Iranului are loc într-un moment în care Republica Islamică Iran declarase clar că nu doreşte războiul şi nici escaladarea", a indicat Ministerul de Externe într-un comunicat.

"Statele Unite şi regimul sionist, prin comiterea acestei agresiuni militare, şi-au demonstrat încă o dată dispreţul faţă de normele dreptului internaţional şi faţă de pacea şi stabilitatea regională", a afirmat acesta.

MAE de la Teheran a considerat că atacurile constituie o încălcare a Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite şi a apelat la organismul internaţional, precum şi la membrii săi, să "adopte măsuri urgente în faţa acestei agresiuni, care constituie o ameninţare la adresa păcii şi securităţii internaţionale".

Ministerul de Externe iranian a afirmat că răspunsul la aceste agresiuni "este un drept legitim şi incontestabil al Iranului, iar Forţele Armate ale Republicii Islamice îşi vor exercita acest drept cu hotărâre pentru a apăra securitatea şi interesele naţionale".

Ministerul a amintit că atacul are loc în mijlocul Ramadanului, lună sfântă pentru musulmani, şi cu mai puţin de o lună înainte de sfârşitul anului persan, Nowruz, care se sărbătoreşte pe 21 martie.

Diplomaţia iraniană a recunoscut că în atacurile care au început sâmbătă dimineaţa au fost lovite "obiective şi infrastructuri defensive şi militare", pe lângă "alte locuri din diferite oraşe ale ţării", fără a oferi mai multe detalii.

"Istoria demonstrează că poporul iranian nu s-a predat niciodată în faţa agresiunii opresorilor şi că şi de data aceasta va oferi un răspuns ferm şi hotărât, iar agresorii îşi vor regreta actele ostile", dă asigurări ministerul în comunicat.