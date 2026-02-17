„Există multe cauze ale amețelii, dar, din punct de vedere neurologic, cea mai relevantă în acest context este disfuncția sistemului vestibular”, a explicat dr. Lindsay J. Agostinelli, profesor asistent de neurologie la Perelman School of Medicine din cadrul Universității din Pennsylvania, pentru Yahoo Sports.

„Sistemul vestibular este un mecanism din urechea internă care detectează mișcarea și rotația capului și trimite semnale către creier, ajutând la menținerea echilibrului și prevenirea amețelii”, a mai explicat medicul.

Cum se adaptează organismul la rotațiile repetate

În mod obișnuit, patinatorii, la fel ca dansatorii, se pregătesc pentru rotații concentrându-se asupra unui punct fix, pe care îl regăsesc rapid în timpul mișcării, pentru a-și stabiliza orientarea și a reduce senzația de amețeală.

Totuși, în patinajul artistic, rotațiile sunt foarte frecvente și se succed rapid, iar această tehnică nu este întotdeauna suficientă. Specialiștii spun că principala soluție este repetiția constantă, care ajută organismul să se adapteze și să reducă reacția de amețeală.

Studiile au arătat că patinatorii artistici au un sistem vestibular mai puțin sensibil decât persoanele neantrenate. În simulări care implică rotații, aceștia resimt mai puțin rău de mișcare, tocmai datorită antrenamentului repetat, care obișnuiește organismul cu acest tip de mișcare.

Antrenamentul, cheia rezistenței la amețeală

Procesul implică atât adaptare fizică, cât și mentală. La început, antrenamentul presupune depășirea senzației de amețeală, însă, în timp, corpul se desensibilizează, iar patinatorii pot executa rotații fără disconfort.

Astfel, capacitatea patinatorilor de a executa rotații fără să amețească este rezultatul antrenamentului îndelungat și al adaptării sistemului de echilibru al organismului.