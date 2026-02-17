Totul s-a întâmplat în jurul orei 3 noaptea, în această zonă de vile, din centrul orașului. Băiatul ar fi spart luneta mașinii cu o piatră, apoi ar fi dat foc autoturismului. Incendiul s-ar fi propagat și la o altă mașină, parcată alături, care a fost avariată pe partea dreaptă.

Anchetatorii spun că adolescentul și-a filmat isprava și a distribuit imaginile în timp real, pentru a dovedi că a îndeplinit provocarea, apoi a părăsit locul. Când au ajuns pompierii, el nu mai era acolo, iar mașina ardea cu flăcări mari.

Înainte de toate acestea, băiatul ar fi lovit, cu o cărămidă, geamurile altei mașini, pe o stradă din apropiere. În urma cercetărilor, polițiștii au identificat suspectul și, a doua zi, au făcut percheziții la el acasă. Adolescentul a fost reținut, iar Judecătoria Brașov a decis să fie arestat preventiv pentru 30 de zile.