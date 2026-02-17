Cel mic ar fi fost așezat într-un așa-numit pătuț al pedepsiților, unde ar fi fost agresat de alți doi copii. În tot acest timp, educatoarea stătea pe telefonul mobil. Cazul este cercetat de Parchet și de Ministerul Educației.

Părinții povestesc că au văzut, la sfârșitul lunii noiembrie, pe corpul copilului mai multe vânătăi, zgârieturi și urme de mușcături. Au cerut la creșă imaginile înregistrate de camera de supraveghere și, cu greu, li s-a permis doar să le vizioneze. Mama a văzut cum băiețelul de doi ani și jumătate este așezat într-un așa-numit pătuț al pedepsiților.

Mama copilului: „În acest pătuț au mai fost alți doi copii cu el. Unde a fost agresat, bătut, mușcat. Pe filmări se vede cum băiețelul nostru plânge și ridică mânuțele în sus, să fie luat din pătuț, însă nimeni nu-l ridică, nimeni nu-l bagă în seamă.”

Timp de o oră și jumătate, nimeni nu s-a apropiat de pătuțul în care copilul era agresat. La masa de prânz ar fi urmat un alt episod traumatizant.

Mama copilului: „Când s-a servit masa, cadrele didactice, împreună cu restul grupului, s-au așezat la masă, servind masa, iar copilașul nostru a fost în continuare ținut într-un pătuț, iar singura lui masă în acea zi a fost o felie de pâine dată la prânz.”

Conducerea grădiniței neagă existența unui pătuț al pedepsiților. Ar fi doar un pat în care sunt așezați cei cu probleme de adaptare.

Iulia Laura Tarău, directoarea creșei: „În momentul în care au fost așezați în același pat doi copii, vă dați seama că reacțiile lor sunt imprevizibile. Este foarte dificil de gestionat și de către părinți, dar mai ales de către cadre didactice, în momentul în care au sub supraveghere – în ziua respectivă aveau aproximativ 15 copii. Un singur cadru didactic. Se vede că este zgândărit, este ciupit copilul respectiv.”

Părinții băiețelului au depus reclamații la mai multe instituții. Au fost surprinși să afle că, la puțin timp după ei, și reprezentanții creșei i-au reclamat la Direcția pentru Protecția Copilului, în încercarea de a susține că băiețelul ar fi fost rănit acasă.

Simona Cimpoae, dir. DGASPC Brăila: „La domiciliul familiei s-a constatat că băiețelul nu este expus niciunei situații de risc în mediul familial.”

După ce reclamația a ajuns la Ministerul Educației, a cerut și Inspectoratul Școlar Brăila aplicarea unor măsuri.

Prof. Silviu Roșioru, inspector școlar general adj.: „Demararea procedurii de cercetare disciplinară la nivelul instituției de învățământ, cât și demararea anchetei în cadrul comisiei de violență.”

Ag. Andra Turcu, purtător de cuvânt al IPJ Brăila: „Un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de neglijență în serviciu.”

Cazul este în curs de cercetare la Parchet. Copilul nu mai merge la creșă din noiembrie anul trecut.