Răspunsul lui Mircea Lucescu întrebat dacă va demisiona: „Simt o mare dezamăgire”

Stiri Sport
10-09-2025 | 07:35
Mircea Lucescu
Getty Images

Selecţionerul Mircea Lucescu a evitat să dea un răspuns clar privind o posibilă demisie, după meciul dezamăgitor din Cipru, de marți seară, încheiat 2-2.

autor
Claudia Alionescu

Lucescu a declarat că nu este momentul să facă o analiză serioasă pentru că ar trebui să spună nişte lucruri care nu îi convin și a menţionat că simte o foarte mare dezamăgire.

Întrebat dacă s-a gândit să renunţe la funcţia de selecţioner, Lucescu a răspuns: „Haideţi să nu discutăm în seara asta. Ce va fi mâine, vom vedea mâine. Sunt foarte dezamăgit, pentru că ştiu cum a fost pregătit meciul ăsta şi cât de sigur eram că vom câştiga. Echipa naţională trebuie să îşi continue parcursul. Eu am făcut tot ceea ce a fost posibil ca să dau unui grup de jucători posibilitatea să atace un turneu final. Şi ăsta a fost un lucru foarte bun. În rest, sunt alte aspecte pe care nu vreau să le discut aici. Eu voi analiza şi voi vedea ce hotărâre voi lua. Vom vedea care e situaţia. Mai mult de atât nu am ce să spun. Nu e momentul să fac o analiză foarte serioasă pentru că ar trebui să spun nişte lucruri care nu îmi convin. Simt o mare dezamăgire, o foarte mare dezamăgire”.

Naţionala de fotbal a României a terminat la egalitate cu echipa Ciprului, 2-2 (2-1), marţi seara, pe GSP Stadium din Nicosia, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.

Tricolorii au făcut un nou pas greşit în cursa pentru Cupa Mondială de anul viitor, fiind egalaţi după ce au condus cu 2-0, prin golurile marcate de Denis Drăguş (2, 18).

Citește și
Statuie
Șahtior Donețk va trimite statuia lui Mircea Lucescu în România: „Este în drum spre Mister”. VIDEO

Loizos Loizou (29), Charalampos Charalampous (76) au marcat pentru gazde, care au dominat jocul şi au presat continuu.

În alt meci, Austria a învins Bosnia-Herţegovina cu 2-1, în deplasare, cele două echipe fiind la cinci puncte de echipa României în clasamentul grupei, dar tricolorii mai au şansa barajului din primăvară.

România va juca următorul meci pe 12 octombrie, acasă, cu Austria.

Ochelarii care traduc în timp real și un aspirator ce urcă scările singur, vedetele celui mai mare târg tech din Europa

Sursa: News.ro

Etichete: romania, mircea lucescu, demisie, cipru, meci de fotbal,

Dată publicare: 10-09-2025 07:28

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Florinel Coman, clipe de coșmar în Qatar! O bombă a explodat lângă hotelul în care e cazat
NEWS ALERT Florinel Coman, clipe de coșmar în Qatar! O bombă a explodat lângă hotelul în care e cazat
Citește și...
Mircea Lucescu a stabilit lista convocărilor preliminare pentru meciurile cu Canada și Cipru din septembrie
Stiri Sport
Mircea Lucescu a stabilit lista convocărilor preliminare pentru meciurile cu Canada și Cipru din septembrie

Selecționerul Mircea Lucescu a stabilit lista preliminară a jucătorilor din străinătate convocați la echipa națională a României pentru meciul amical cu Canada și pentru partida cu Cipru din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Șahtior Donețk va trimite statuia lui Mircea Lucescu în România: „Este în drum spre Mister”. VIDEO
Stiri Sport
Șahtior Donețk va trimite statuia lui Mircea Lucescu în România: „Este în drum spre Mister”. VIDEO

Fostul club al lui Mircea Lucescu, Șahtior Donețk, a anunțat, luni, că-i trimite selecționerului României statuia care îl reprezintă.  

Mircea Lucescu împlineşte 80 de ani. Detalii neștiute despre viața antrenorului. GALERIE FOTO
Stiri Sport
Mircea Lucescu împlineşte 80 de ani. Detalii neștiute despre viața antrenorului. GALERIE FOTO

Fost fotbalist internaţional şi unul dintre cei mai titraţi antrenori din istoria fotbalului, Mircea Lucescu s-a născut la 29 iulie 1945, la Bucureşti.  

Ce spune Mircea Lucescu despre varianta unei demisii. „Trebuie să ai curaj”
Stiri Sport
Ce spune Mircea Lucescu despre varianta unei demisii. „Trebuie să ai curaj”

Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că în niciun caz nu se gândeşte să demisioneze şi că meciul naţionalei cu Cipru va fi foarte greu.

Mircea Lucescu, după meciul Austria-România: Nu au mers foarte multe lucruri. Poate eu am greşit
Stiri Sport
Mircea Lucescu, după meciul Austria-România: Nu au mers foarte multe lucruri. Poate eu am greşit

Mircea Lucescu, selecţionerul echipei naţionale a României, spune că a fost mulţumit de jocul elevilor săi şi ne reaminteşte că tricolorii mai au o şanse de calificare şi prin barajul din Liga Naţiunilor.

Recomandări
Polonia a doborât mai multe drone rusești care i-au invadat spațiul aerian. Armata poloneză, în alertă maximă
Stiri externe
Polonia a doborât mai multe drone rusești care i-au invadat spațiul aerian. Armata poloneză, în alertă maximă

Noapte albă la granița estică a NATO, în Polonia, după ce mai multe drone rusești au încălcat spațiul aerian al țării. Varșovia a ridicat de la sol mai multe aeronave de luptă, care au deschis focul asupra aparatelor de zbor ale Moscovei.

Apărare pe datorie. România primește a doua cea mai mare alocare de împrumuturi europene prin programul SAFE
Stiri actuale
Apărare pe datorie. România primește a doua cea mai mare alocare de împrumuturi europene prin programul SAFE

România a primit a doua cea mai mare alocare de împrumuturi europene pentru apărare – aproape 17 miliarde de euro, prin programul SAFE.  

Trei din zece români nu au cont bancar. Experții avertizează că obiceiul plăților cash alimentează economia subterană
Stiri Sociale
Trei din zece români nu au cont bancar. Experții avertizează că obiceiul plăților cash alimentează economia subterană

Mulți români preferă să își țină banii în portofel să câștige cash și să plătească tot așa.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Septembrie 2025

45:59

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 09 Septembrie 2025

01:31:18

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
09 Septembrie 2025

01:45:59

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28