Mircea Lucescu a stabilit lista convocărilor preliminare pentru meciurile cu Canada și Cipru din septembrie

15-08-2025 | 15:51
Mircea Lucescu

Selecționerul Mircea Lucescu a stabilit lista preliminară a jucătorilor din străinătate convocați la echipa națională a României pentru meciul amical cu Canada și pentru partida cu Cipru din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

autor
Ioana Andreescu

Lotul final, care va fi format dintr-o parte dintre stranierii de mai jos plus jucătorii din competiția internă, va fi anunțat ulterior, a precizat FRF pe site-ul oficial.

Lista preliminară cu 19 fotbaliști care evoluează la cluburi din străinătate:

Portari: Horațiu Moldovan (Real Oviedo), Ionuț Radu (Celta de Vigo), Răzvan Sava (Udinese);
Fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Deian Sorescu (Gaziantep FK), Andrei Burcă (Yunnan Yukun), Bogdan Racovițan (Rakow), Virgil Ghiță (Hannover 96), Ionuț Nedelcearu (Akron Togliatti);
Mijlocași: Răzvan Marin (AEK Atena), Marius Marin (Pisa), Vlad Dragomir (Pafos), Olimpiu Moruțan (Aris Salonic), Nicolae Stanciu (Genoa), Alexandru Mitriță (Zhejiang FC);
Atacanți: Dennis Man (PSV), Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor), Florinel Coman (Al-Gharafa), Denis Drăguș (Eyupspor).

Naționala României dispută în luna septembrie două jocuri, un amical împotriva uneia dintre gazdele CM 2026, Canada, și o partidă în Cipru din preliminariile CM 2026.

Partida cu Canada este programată vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00 pe Arena Națională, iar meciul cu Cipru se va disputa în deplasare, marți, 9 septembrie, de la ora 21:45, pe GSP Stadium, din Nicosia.

România ocupă locul 3 în Grupa H a preliminariilor CM 2026, cu 6 puncte acumulate din patru meciuri, la egalitate cu Austria, care are doar două meciuri disputate, și cu 3 puncte mai puțin decât liderul Bosnia-Herțegovina, care a jucat trei partide.

Câte partide mai are de jucat

Naționala pregătită de Mircea Lucescu mai are de jucat alte patru partide în toamna acestui an, cu Cipru, Austria, Bosnia-Herțegovina și San Marino.

Câștigătoarele celor 12 grupe preliminare se vor califica direct la CM 2026. Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru zona europeană se vor bate cele 12 formații clasate pe locul secund în grupe și cele mai bine clasate câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor, ediția 2024-25, care nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor.

Incendiu de vegetație în Bihor. 22 de hectare și 500 de pomi fructiferi au fost mistuite de flăcări

Sursa: Agerpres

Fostul club al lui Mircea Lucescu, Șahtior Donețk, a anunțat, luni, că-i trimite selecționerului României statuia care îl reprezintă.  

Fost fotbalist internaţional şi unul dintre cei mai titraţi antrenori din istoria fotbalului, Mircea Lucescu s-a născut la 29 iulie 1945, la Bucureşti.  

Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că în niciun caz nu se gândeşte să demisioneze şi că meciul naţionalei cu Cipru va fi foarte greu.

