„Poziția fermă a clubului”, se arată într-o scurtă declarație a clubului City, „este că, din mai multe motive, avizul conține erori materiale evidente, atât de drept, cât și de principiu și de fapt, și nu este fiabil”, potrivit News.ro.

City și-a susținut nevinovăția pe tot parcursul acestui caz de lungă durată, care datează din 2018 și a atins un moment decisiv marți, când Premier League a publicat un verdict prin care clubul controlat de Abu Dhabi a fost declarat „vinovat de toate acuzațiile legate de încălcări grave” ale regulilor financiare ale competiției din perioada 2009-2018.

Oficialii au declarat că vor depune un apel, iar acesta a fost înregistrat joi seara, a precizat clubul.

„Clubul este nevinovat în fața acuzațiilor aduse de Premier League și există un ansamblu cuprinzător de dovezi incontestabile care susțin toate pozițiile sale legate de acest caz”, a transmis City, folosind formulări din declarațiile anterioare referitoare la acest caz.

O nouă comisie va analiza apelul

Conform regulamentului Premier League, președintele comisiei de disciplină formată din trei membri, care a pronunțat hotărârea împotriva clubului City, trebuie acum să numească o nouă comisie de apel. Aceasta va fi, de asemenea, formată din trei membri, dintre care unul „trebuie să fi deținut o funcție judiciară”, conform regulilor ligii.

Comisia de apel va programa apoi o audiere care ar trebui să se încheie în termen de 12 săptămâni de la depunerea apelului și care nu poate depăși cinci zile consecutive.

Manchester City nu a primit încă nicio sancțiune

City nu a primit încă nicio sancțiune pentru încălcările constatate. Acest aspect va fi abordat în cadrul unei audieri separate și confidențiale cu comisia, iar până în prezent nu s-a precizat dacă se pot impune sancțiuni înainte de pronunțarea deciziei în apel.

Premier League a declarat doar că intenția sa este ca procesul să se încheie „cât mai curând posibil”.

Potrivit Premier League, sancțiunile potențiale împotriva echipei City ar putea consta într-o mustrare, o amendă, o suspendare, o deducere de puncte sau, în cel mai rău caz, excluderea din competiție. Nicio echipă nu a fost vreodată exclusă din prima ligă a fotbalului englez.