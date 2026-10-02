Potrivit lui Dominic Fritz, soluţia pentru ieşirea din criză sunt alegerile anticipate, scrie News.ro.

„Am avut azi o discuţie cu colegii mei din Biroul Naţional USR despre consultările de la Cotroceni. Poziţia USR e clară: în acest moment, soluţia pentru ieşirea din criză în care PSD şi AUR au aruncat ţara sunt alegerile anticipate. Politicienii trebuie să se întoarcă în faţa cetăţenilor, să le ceară din nou votul şi să le ofere posibilitatea de a decide cine şi cu ce mandat va conduce România", a scris Dominic Fritz pe Facebook.

Preşedintele USR arată că vor dialoga cu premierul desemnat, dacă preşedintele face o altă nominalizare, dar "rămân consecvenţi cu ce spun de 5 luni: USR nu intră la guvernare dacă din viitorul guvern fac parte miniştri PSD. USR nu va vota niciun guvern care e paravan pentru PSD".

Preşedintele Nicuşor Dan cheamă partidele parlamentare la consultări, luni, la Palatul Cotroceni, începând cu ora 14.00, prima delegaţie care va intra la discuţii fiind cea a PSD, urmată de AUR, PNL, USR, UDMR, grupul minorităţilor, S.O.S. România, POT, Uniţi pentru România, PACE - Întâi România şi parlamentarii neafiliaţi.

Fiecare delegaţie va discuta cu preşedintele o jumătate de oră.

La finalul discuţiilor, după ora 19.00, preşedintele va anunţa numele noului premier desemnat.

Este a patra desemnare de premier a preşedintelui, din luna mai, când Guvernul Bolojan a picat la vot în Parlament, după cea a lui Eugen Tomac, Adrian Veştea şi Siegfried Mureşan.