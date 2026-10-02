Recepția de la New York a avut loc în urmă cu mai mult de o săptămână, pe 23 septembrie.

„O onoare să îl întâlnesc pe Preşedintele Donald Trump, la New York, la recepţia pe care a organizat-o pentru Adunarea Generală a ONU. România apreciază profund Parteneriatul Strategic cu Statele Unite. Ambiţia noastră este clară: să colaborăm cu Preşedintele Trump pentru a duce această relaţie specială pe noi culmi şi pentru a asigura o securitate şi prosperitate mai mare pentru ambele noastre naţiuni”, a scris preşedintele Nicuşor Dan într-o postare pe platforma X.

Aceasta nu este prima dată în care președintele s-a întâlnit cu Donald Trump. Astfel, după Summitul NATO de la Haga, din iunie 2025, Nicușor Dan a publicat pe contul său de X o fotografie realizată după întâlnirea cu liderul de la Casa Albă.

Fotografia publicată de Nicușor Dan vine în contectul în care o vizită oficială la Casa Albă reprezintă un subiect care revine pe agenda publică încă de la începutul mandatului, mai 2025. Cu toate acestea, recent, consilierul de stat Vlad Ionescu a evitat să avanseze un calendar al unei astfel de întâlniri.

„Relaţia cu SUA funcţionează foarte bine. Suntem în discuţii avansate pe mai multe dosare, nu în ultimul rând pe dosarul posturii, care este în curs de evaluare”, a declarat el în cadrul unui briefing pentru jurnaliştii români.

„Şi agenda internaţională, din câte aţi văzut, e complexă. Preşedintele Trump însuşi nu a mai avut multe întrevederi la Casa Albă. Deci este un obiectiv, dar un obiectiv parte a unui tablou mai complex”, a spus Vlad Ionescu, referindu-se la o eventuală vizită a preşedintelui român la Casa Albă.

Mesajul lui Nicușor Dan după întâlnirea cu Donald Trump

Şeful statului arată că „prezenţa militară şi economică a SUA în România este vitală pentru securitatea şi prosperitatea noastră”.

„Suntem de acord: securitatea începe acasă. România îşi va face partea sa pentru a-şi consolida propria apărare şi descurajare. Ca unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai Americii în sud-estul Europei, vom continua să ne respectăm angajamentele. Statele Unite se pot baza pe România!”, mai transmite preşedintele Nicuşor Dan.

Mesajul complet al președintelui Nicușor Dan:

„Este o onoare să îl întâlnesc pe președintele Donald Trump la New York, cu ocazia recepției pe care a organizat-o cu prilejul Adunării Generale a ONU.

România apreciază profund parteneriatul strategic cu Statele Unite. Ambiția noastră este clară: să colaborăm cu președintele Trump pentru a duce această relație specială la un nivel superior și pentru a asigura mai multă securitate și prosperitate pentru ambele noastre națiuni.

Prezența militară și economică a Statelor Unite în România este vitală pentru securitatea și prosperitatea noastră. Suntem de acord: securitatea începe acasă. România îşi va face partea sa pentru a-şi consolida propria apărare şi descurajare. Ca unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai Americii în sud-estul Europei, vom continua să ne respectăm angajamentele. Statele Unite se pot baza pe România!”.