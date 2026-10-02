Printre problemele ridicate de transportatori se numără faptul că trebuie realizat un cont în aplicaţie pentru fiecare autocamion, valoarea foarte mare a tarifelor ce trebuie plătite, precum şi faptul că abia la data de 15 ianuarie ar urma să se poată folosi aparatele de bord OBU (On-Board Unit), un sistem folosit în statele UE.

Un mare minus al aplicaţiei

„Dacă am 500 de maşini, trebuie să fac 500 de conturi, este un mare minus al aplicaţiei, trebuie să fie perfectă, aşa zic cei de la CNAIR şi de la Vodafone. Dacă nu se realizează până duminică, noi cu siguranţă solicităm prelungirea de 72 de ore. Aceasta este o variantă şi cealaltă variantă mai complexă, să spun aşa, este ca noi cei de la IMM România să participăm, să ajutăm fiecare operator de transport care va fi sancţionat. Avem argumente să contestăm şi să câştigăm în instanţă toate acele sancţiuni. Dacă sunt procese verbale din cauza nefuncţionalităţii aplicaţiei, cu siguranţă vom merge în instanţă. Să sperăm că nu vom ajunge acolo", a declarat pentru News.ro Vasile Toma, secretar general al Federaţiei Operatorilor Români de Transport (FORT).

Acesta atrage atenţia că perioada de testare a aplicaţiei a fost mult prea mică, de doar două săptămâni, interval în care nu ai cum să sesizezi şi să rezolvi problemele semnalate. Spre comparaţie, în alte ţări testarea a durat în jur de şase luni.

„În momentul în care se vor introduce toate maşinile, vă daţi seama că vor apărea şi alte disfuncţionalităţi. Poate că şi reţeaua va fi destul de solicitată şi atunci, ca orice program informatic, în modul în care este foarte solicitat, să zicem, apar sincope. Deci, ideea de bază este că, timp de 72 de ore, cât timp aplicaţia încă nu este 100% funcţională, transportatorii nu sunt sancţionaţi. În aceste 72 de ore, ei (n.red- Radu Miruţă, ministrul interimar al Transporturilor) spun că vor rezolva toate problemele. Noi suntem foarte atenţi, în cazul în care nu se rezolvă. Dar aplicaţia, şi aici este problema de bază, are nevoie de perioada de rulare, de testare. Ştiţi foarte bine că s-a scurtat perioada de testare de la patru săptămâni la aproximativ două săptămâni. Nu degeaba, probabil, dezvoltatorul a spus că are nevoie de 4 săptămâni", a precizat Toma.

Ce alte probleme au fost semnalate

Printre problemele semnalate de membrii Asociaţiei Companiilor de Distribuţie de Bunuri din România este şi faptul că datele în sistem trebuie introduse de fiecare şofer şi nu de firmă, a cărei responsabilitate este până la urmă respectarea legii. Ovidiu Gheorghe, preşedinte ACDBR: Sunt membri ai ACDBR care au cumpărat 90 de telefoane

La rândul lui, Ovidiu Gheorghe, preşedintele Asociaţiei Companiilor de Distribuţie de Bunuri din România (ACDBR), se declară şi el destul de sceptic cu privire la termenul de 72 de ore. Ceva mai realist ar fi un termen de 6-7 luni, atrage acesta atenţia.

„Eu, din experienţă, spun că sunt şanse minime ca în trei zile să se rezolve toate problemele. Pe de o parte, ne referim la probleme, pe de altă parte, noi trebuie să lucrăm pentru a îmbunătăţi anumite aspecte de funcţionalitate ale platformei. Atâta timp cât platforma prezintă disfuncţii şi sunt în continuare sesizări foarte multe, iar noi avem promisiunea că CNAIR-ul va lucra împreună cu noi la remediere, nu vor fi sancţiuni până la remediere de 100%, ministrul Radu Miruţă s-a exprimat în acest sens, trei zile minime în care să nu mai apară disfuncţii", a declarat pentru News.ro. Ovidiu Gheorghe.

Reprezentantul ACDBR spune că din experienţa implementării sistemului electronic RO e-Transport, care a durat circa şapte luni, se aşteaptă ca şi în cazul TollRo să fie nevoie de un termen similar.

„Noi vom monitoriza împreună cu CNAIR acest proces foarte transparent, dacă nu vor fi probleme sistemice, legea intră vigoare. Din experienţa noastră pe RO e-Transport, în care am făcut această pilotare, testare, împreună cu ANAF-ul, Antifrauda, Ministerul Finanţelor, Vama, toţi cei care au fost implicaţi în sistemul de implementare a sistemului RO e-Transport au fost necesare cam şapte luni de dialog constant între asociaţii patronate şi implementatorul sistemului RO e-Transport, în care am eliminat toate disfuncţiile şi am îmbunătăţit acolo unde a fost cazul", a afirmat Ovidiu Gheorghe.

Printre problemele semnalate de membrii ACDBR este şi faptul că datele în sistem trebuie introduse de fiecare şofer şi nu de firmă, a cărei responsabilitate este până la urmă respectarea legii.

„Sunt membri ai ACDBR care au cumpărat 90 de telefoane, TollRo a intrat în vigoare la 1 octombrie, noi n-am apucat să facem training cu şoferii, sunt abonamente de plată, sunt multe lucruri pe care nu le poţi face peste noapte, iar autorităţile sunt chemate să înţeleagă acest lucru", a precizat Ovidiu Gheorghe.

Pe lista problemelor sesizate de transportatori se află şi nivelul ridicat al tarifelor de plătit, de până la patru ori mai mari faţă de nivelul rovinietei. Reprezentanţii patronatelor spun că Ministerul Transporturilor are în derulare o analiză cu privire la sectorul transportului, iar rezultatele vor fi cunoscute în circa 12 zile. În funcţie de acestea, se va discuta şi despre nivelul aceste tarifelor, cel mai probabil, susţin reprezentanţii transportatorilor.

De asemenea, transportatorii cer CNAIR să poată să folosească mai repede aparatele de bord OBU (On-Board Unit), un sistem folosit în statele UE şi mult mai simplu de utilizat de către şoferi şi nu abia anul viitor, acestea fiind o soluţie mult mai la îndemână pentru transportatori.

Obligaţia de plată se menţine

Trebuie precizat, însă, că obligaţia de plată pentru transportatori rămâne în vigoare, chiar dacă TollRo înregistrează disfuncţionalităţi. Utilizatorii trebuie să continue demersurile pentru crearea contului, înrolarea vehiculelor şi achiziţionarea tarifului atunci când platforma permite efectuarea acestor operaţiuni.

„Protecţia (n.red- faptul că nu vor fi sancţiuni, în cazul disfuncţionalităţilor) vizează situaţiile în care utilizatorii au încercat să se conformeze, dar acest lucru nu a fost posibil din cauza incidentului tehnic. În cazul vehiculelor cu sesiune de tarifare activă sau tichet de rută valabil, acestea nu sunt înregistrate în situaţie de neplată pentru perioada disfuncţionalităţii, iar TollRo aferent va fi stabilit ulterior pe baza datelor disponibile, fără costuri suplimentare", spun reprezentanţii UNTRR.

Ordinul lui Radu Miruţă

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, a anunţat, joi seară, că în primele ore de la lansarea platformei TollRo, funcţională începând cu data de 1 octombrie, au fost transmise peste o mie de sesizări, care au fost direcţionate pentru remediere.

Ministrul a precizat că a dispus, prin ordin, ca pe durata perioadei în care aplicaţia nu funcţionează transportatorii să nu fie sancţionaţi. Ordinul de ministru a fost publicat în Monitorul Oficial.

„În ordinul de ministru pe care l-am semnat şi a fost publicat în Monitorul Oficial, am introdus un articol care prevede extraordinar de clar că, în cazul unor disfuncţionalităţi ale aplicaţiei, utilizatorii, adică oamenii care folosesc această metodă de plată, nu pot fi sancţionaţi că nu îşi duc la împlinire obligaţiile legale. Sunt oameni de bună credinţă care vor să plătească şi care pot întâmpina probleme în această aplicaţie", a declarat ministrul interimar.

Radu Miruţă a susţinut că problemele platformei pot fi remediate în "până la 72 de ore", potrivit opiniilor formulate de specialişti, iar acesta este intervalul în care cei care nu pot să achiziţioneze tichete de rută sau să se înregistreze nu vor fi penalizaţi".

Potrivit datelor transmise, joi, de CNAIR, platforma a fost accesată de aproximativ 4 milioane de vizitatori şi utilizatori autentificaţi, iar în sistem s-au înregistrat aproximativ 50.000 de utilizatori şi 170.000 de vehicule (transportatorii spun că de fapt ar fi mai puţine, pentru că unii şoferi s-au înregistrat de două ori, din cauza erorilor).

În primele 12 ore au fost emise peste 45.000 de tichete de rută şi au fost efectuate peste 60.000 de plăţi şi peste 13.000 de alimentări ale portofelului electronic. Aproximativ 90% dintre achiziţii s-au făcut direct prin portalul şi aplicaţiile TollRo, iar restul prin distribuitori şi prin punctele CNAIR.

TollRo, în vigoare de la 1 octombrie

Rovinieta, tichetul de rută şi tariful TollRo se achită din 1 octombrie doar prin noul Sistem de Tarifare Rutieră Electronică. Anterior, CNAIR ceruse Ministerului Transporturilor prorogarea termenului, în lipsa unei aplicaţii tehnice care să poată să fie operaţională de luna viitoare.

Aplicaţia a avut erori încă din primele ore de la funcţionare, iar CNAIR a anunţat că este vorba de un incident tehnic şi că nu se vor aplica sancţiuni pentru utilizatorii care nu au putut achiziţiona Toll începând din data de 1 octombrie 2026, ora 00:00, până la remedierea problemelor tehnice ale platformei. Ulterior, a fost avansat termenul de 72 de ore de către conducerea Ministerului Transporturilor pentru remedierea în totalitate a problemelor.

Mai multe organizaţii ale transportatorilor rutieri, printre care Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) şi Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR) au solicitat autorităţilor amânarea sancţiunilor pentru neplata TollRo şi eliminarea temporară a tarifului fix de 2.000 de lei, până la data la care sistemul electronic devine funcţional.

Acestea au cerut Parlamentului adoptarea unui proiect de lege pentru prorogarea aplicării sancţiunilor prevăzute de Legea nr. 226/2023 privind aplicarea unor tarife rutiere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, până la data de 31 martie 2027, în caz contrar existând pericolul ca mii de vehicule peste 3,5 tone să fie dezangajate din flux, deoarece detaliile tehnice ale curselor nu pot fi înregistrate în TollRo.