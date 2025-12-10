Lamine Yamal, frustrat după schimbarea din minutul 89 în meciul cu Frankfurt. Reacția lui Hansi Flick după gestul jucătorului

Barcelona a învins-o pe Eintracht Frankfurt cu 2-1 în Liga Campionilor, însă finalul meciului a fost tensionat pentru Lamine Yamal, vizibil iritat când a fost schimbat în minutul 89.

Schimbat în minutul 89, Lamine Yamal părea destul de nemulțumit de decizia lui Flick de a-l scoate de pe teren, potrivit Yahoo Sports.

Deși în trecut Flick l-a criticat pe Yamal pentru că a arătat uneori prea multă atitudine, de data aceasta tehnicianul a tratat situația cu umor.

Flick răspunde frustrării lui Lamine Yamal

„A fost puțin dezamăgit. Data viitoare stă pe bancă (râde). Nu e o problemă pentru mine. Nu, așa e Lamine. E în felul lui. Primește un cartonaș galben, cred că și cu cinci minute rămase trebuie să facem schimbarea. De aceea. Și înțeleg perfect, pentru că toți vor să rămână pe teren. El crede, de asemenea, că poate juca 90 de minute sau 100 de minute.”

„E tânăr. Este în regulă. Cred că este și o atitudine bună. Pentru mine nu este nicio problemă. Înțeleg perfect, pentru că am fost și eu jucător; poate că nu arătam la fel ca Lamine, dar el este un alt tip de jucător, la un alt nivel, așa că accept pe deplin. Nicio problemă.”

