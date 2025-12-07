Tatăl lui Lamine Yamal a provocat suporterii, la meciul cu Betis. Agenții de securitate l-au forțat să schimbe locul. VIDEO

07-12-2025 | 16:42
lamine yamal
Sâmbătă, la meciul dintre Betis și FC Barcelona (3-5), Mounir Nasraoui, tatăl lui Lamine Yamal, a provocat în mod repetat suporterii echipei gazdă.

Aura Trif

Cadena Ser relatează chiar că agenţii de securitate au fost nevoiţi să intervină pentru a-l calma pe Mounir Nasraoui şi a-l obliga să schimbe locul, pentru a evita degenerarea situaţiei. În cele din urmă, acesta a fost mutat într-o altă zonă a stadionului.

„Prietenii care stăteau la aproximativ douăzeci de locuri distanţă de tatăl lui Yamal mi-au spus că acesta făcea multe gesturi. El chiar i-a provocat pe suporterii Betis. Atmosfera era tensionată”, a declarat un jurnalist de la Cadena Ser. „Apoi s-a restabilit calmul, dar ei s-au temut că se va întâmpla ceva grav”, a adăugat el.

Potrivit cotidianului Mundo Deportivo şi unor videoclipuri difuzate pe reţelele sociale, Mounir Nasraoui a fost văzut sărbătorind zgomotos golurile marcate de Barça, inclusiv penalty-ul transformat de fiul său, întorcându-se spre fanii echipei Betis.

Din punct de vedere pur sportiv, Barcelona a ieşit victorioasă dintr-un meci spectaculos disputat pe stadionul Cartuja, în special graţie triplei lui Ferran Torres, preferat în atac în locul lui Robert Lewandowski, care a rămas pe bancă. O victorie care permite campioanei en titre să-şi consolideze primul loc în Liga.

Ei au provizoriu patru puncte avans faţă de Real Madrid, care primeşte duminică vizita echipei Celta Vigo (ora 21:00, comentariu live pe site-ul RMC Sport). Podiumul este completat de Villarreal, care s-a impus sâmbătă pe teren propriu împotriva echipei Getafe (2-0).

Peste 600 de oameni au murit și alte sute sunt dispăruți în urma inundațiilor din Asia. În Sri Lanka este stare de urgeță

Sursa: News.ro

