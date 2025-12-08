Sosia lui Lamine Yamal, jucătorul de tenis Jordan Lee, face istorie în circuitul ATP

Jordan Lee, sosia fotbalistului de la FC Barcelona Lamine Yamal, a câştigat primele sale puncte în circuitul ATP.

La doar 15 ani, el a intrat deja în istoria tenisului, fiind al doilea jucător născut în 2010 care a câştigat puncte în circuit.

O performanţă realizată în cadrul turneului M15 de la Orlando, unde a trecut de un tur în faţa lui Matthew Thompson (6/4 6/1). Apoi a fost eliminat în optimile de finală.

„Lamine Yamal” al tenisului a făcut deja senzaţie câştigând Cupa Davis pentru juniori sub 16 ani cu Statele Unite.

