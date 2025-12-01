Lamine Yamal, despre alegerea naționalei Spaniei: „În adâncul sufletului m-am gândit să joc pentru Maroc”

Lamine Yamal a vorbit, într-un interviu acordat emisiunii 60 Minutes, despre alegerea sa de a juca pentru Spania.

Atacantul FC Barcelona a discutat şi despre faima sa şi despre originile sale.

Întrebat despre preferinţa de a reprezenta Spania în locul Marocului, Yamal, născut în Spania și având tată marocan, explică:„În adâncul sufletului meu, m-am gândit să joc pentru Maroc, dar, în ciuda dragostei şi respectului pe care le am pentru Maroc, mi-am dorit întotdeauna să joc la Euro.”

A ales Spania pentru visul de a juca la Euro

Câştigător al competiţiei cu Spania în 2024, tânărul extremă (18 ani) se arată foarte optimist în ceea ce priveşte şansele echipei La Roja de a câştiga Cupa Mondială din 2026: „Da, Spania va câştiga.”

Faimă la 18 ani

În cele din urmă, Yamal şi Jon Wertheim, prezentatorul emisiunii, au revenit asupra celebrităţii tânărului. Spaniolul recunoaşte că îi place să fie în centrul atenţiei, în ciuda unor constrângeri, precum dificultatea de a ieşi liber sau de a se bucura de activităţi simple pentru un tânăr de 18 ani: „De fapt, îmi place să fiu vedetă.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













