Lamine Yamal, despre alegerea naționalei Spaniei: „În adâncul sufletului m-am gândit să joc pentru Maroc”

01-12-2025 | 17:57
Lamine Yamal

Lamine Yamal a vorbit, într-un interviu acordat emisiunii 60 Minutes, despre alegerea sa de a juca pentru Spania.

Ioana Andreescu

Atacantul FC Barcelona a discutat şi despre faima sa şi despre originile sale.

Întrebat despre preferinţa de a reprezenta Spania în locul Marocului, Yamal, născut în Spania și având tată marocan, explică:„În adâncul sufletului meu, m-am gândit să joc pentru Maroc, dar, în ciuda dragostei şi respectului pe care le am pentru Maroc, mi-am dorit întotdeauna să joc la Euro.”

A ales Spania pentru visul de a juca la Euro

Câştigător al competiţiei cu Spania în 2024, tânărul extremă (18 ani) se arată foarte optimist în ceea ce priveşte şansele echipei La Roja de a câştiga Cupa Mondială din 2026: „Da, Spania va câştiga.”

Faimă la 18 ani

În cele din urmă, Yamal şi Jon Wertheim, prezentatorul emisiunii, au revenit asupra celebrităţii tânărului. Spaniolul recunoaşte că îi place să fie în centrul atenţiei, în ciuda unor constrângeri, precum dificultatea de a ieşi liber sau de a se bucura de activităţi simple pentru un tânăr de 18 ani: „De fapt, îmi place să fiu vedetă.”

Lamine Yamal
Tensiunile dintre Federația Spaniolă și Barcelona continuă. Lamine Yamal, „trist și copleșit” după excludere
Rafael Nadal, mesaj pentru Lamine Yamal: „Faima, în cele din urmă, te consumă”
Rafael Nadal, mesaj pentru Lamine Yamal: „Faima, în cele din urmă, te consumă”

Intervievat de canalul spaniol Movistar, legenda tenisului Rafael Nadal i-a oferit câteva sfaturi lui Lamine Yamal, vedeta în ascensiune a fotbalului iberic.

Tensiunile dintre Federația Spaniolă și Barcelona continuă. Lamine Yamal, „trist și copleșit” după excludere
Tensiunile dintre Federația Spaniolă și Barcelona continuă. Lamine Yamal, „trist și copleșit” după excludere

Selecționerul Spaniei, Luis de la Fuente, a declarat că Lamine Yamal a fost „foarte trist” atunci când a aflat că trebuie să părăsească echipa națională. 

Tensiuni între Barcelona și Federația Spaniolă. Lamine Yamal, prins la mijloc într-un nou conflict. „Transparență totală”
Tensiuni între Barcelona și Federația Spaniolă. Lamine Yamal, prins la mijloc într-un nou conflict. „Transparență totală”

Tensiunea din jurul lui Lamine Yamal a luat o nouă turnură, iar FC Barcelona a intervenit pentru a-și apăra acțiunile.

