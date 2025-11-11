Lamine Yamal, exclus din lotul Spaniei după ce a urmat un tratament fără acordul medicilor selecţionatei

Lamine Yamal, noul star al fotbalului spaniol, a fost exclus din lotul naţionalei pentru meciurile cu Georgia şi Turcia, după ce selecţionerul Luis de la Fuente a aflat că jucătorul Barcelonei a urmat o procedură medicală fără să informeze stafful.

„Serviciile medicale ale RFEF doresc să îşi exprime surpriza şi disconfortul după ce au aflat luni, 10 noiembrie, la ora 13:47, în ziua în care a început cantonamentul oficial al echipei naţionale, că jucătorul Lamine Yamal a fost supus în cursul dimineţii unei proceduri invazive de radiofrecvenţă pentru a-şi trata pubalgia”, a precizat Federaţia Spaniolă de Fotbal (RFEF) într-un comunicat.

Federaţia spaniolă, surprinsă de intervenţia medicală făcută

În luna septembrie, antrenorul echipei FC Barcelona, Hansi Flick, a declarat că selecţionerul Luis de la Fuente „nu are grijă de jucători”, după ce Lamine Yamal s-a întors accidentat de la o acţiune a naţionalei, în timpul căreia a jucat două meciuri pentru La Roja cu un disconfort care a evoluat spre pubalgie.

„Această procedură a fost efectuată fără informarea prealabilă a personalului medical al echipei naţionale, care a luat cunoştinţă de detalii doar printr-un raport primit aseară, la ora 22:40, în care se indica o recomandare medicală de odihnă de 7–10 zile”, a precizat RFEF.

Având în vedere meciurile următoare — cu Georgia, sâmbătă, la Tbilisi, şi cu Turcia, marţi, 18 noiembrie, la Sevilla —, selecţionerul Luis de la Fuente l-a retras pe Lamine Yamal din lot. Jucătorul se va întoarce marţi la Barcelona pentru a continua tratamentul la clubul său.

„Având în vedere această situaţie şi prioritizând sănătatea, siguranţa şi bunăstarea jucătorului, Federaţia Regală Spaniolă de Fotbal a decis să îl elibereze din lot. Avem încredere că se va recupera bine şi îi dorim o revenire rapidă şi completă”, se arată în comunicatul RFEF.

Selecţionerul Luis de la Fuente l-a convocat în locul lui Lamine Yamal pe Jorge de Frutos, colegul lui Andrei Raţiu la echipa Rayo Vallecano, care şi-a făcut debutul internaţional pe 7 august, împotriva Turciei.

