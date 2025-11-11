Lamine Yamal, exclus din lotul Spaniei după ce a urmat un tratament fără acordul medicilor selecţionatei

Stiri Sport
11-11-2025 | 12:41
Lamine Yamal

Lamine Yamal, noul star al fotbalului spaniol, a fost exclus din lotul naţionalei pentru meciurile cu Georgia şi Turcia, după ce selecţionerul Luis de la Fuente a aflat că jucătorul Barcelonei a urmat o procedură medicală fără să informeze stafful.

autor
Ioana Andreescu

„Serviciile medicale ale RFEF doresc să îşi exprime surpriza şi disconfortul după ce au aflat luni, 10 noiembrie, la ora 13:47, în ziua în care a început cantonamentul oficial al echipei naţionale, că jucătorul Lamine Yamal a fost supus în cursul dimineţii unei proceduri invazive de radiofrecvenţă pentru a-şi trata pubalgia”, a precizat Federaţia Spaniolă de Fotbal (RFEF) într-un comunicat.

Federaţia spaniolă, surprinsă de intervenţia medicală făcută

În luna septembrie, antrenorul echipei FC Barcelona, Hansi Flick, a declarat că selecţionerul Luis de la Fuente „nu are grijă de jucători”, după ce Lamine Yamal s-a întors accidentat de la o acţiune a naţionalei, în timpul căreia a jucat două meciuri pentru La Roja cu un disconfort care a evoluat spre pubalgie.

„Această procedură a fost efectuată fără informarea prealabilă a personalului medical al echipei naţionale, care a luat cunoştinţă de detalii doar printr-un raport primit aseară, la ora 22:40, în care se indica o recomandare medicală de odihnă de 7–10 zile”, a precizat RFEF.

Având în vedere meciurile următoare — cu Georgia, sâmbătă, la Tbilisi, şi cu Turcia, marţi, 18 noiembrie, la Sevilla —, selecţionerul Luis de la Fuente l-a retras pe Lamine Yamal din lot. Jucătorul se va întoarce marţi la Barcelona pentru a continua tratamentul la clubul său.

Citește și
real madrid
Suporteri ai lui Real Madrid, reţinuţi pentru scandări rasiste. „Au subminat demnitatea şi integritatea morală”

„Având în vedere această situaţie şi prioritizând sănătatea, siguranţa şi bunăstarea jucătorului, Federaţia Regală Spaniolă de Fotbal a decis să îl elibereze din lot. Avem încredere că se va recupera bine şi îi dorim o revenire rapidă şi completă”, se arată în comunicatul RFEF.

Selecţionerul Luis de la Fuente l-a convocat în locul lui Lamine Yamal pe Jorge de Frutos, colegul lui Andrei Raţiu la echipa Rayo Vallecano, care şi-a făcut debutul internaţional pe 7 august, împotriva Turciei.

30 de ani de PRO TV. 2005 - anul extremelor, în care România a fost pusă la grea încercare

Sursa: Agerpres

Etichete: Spania, meciuri, echipa, Lamine Yamal ,

Dată publicare: 11-11-2025 12:41

Articol recomandat de sport.ro
Speranța României în tenis pentru anul 2026: la 19 ani, a urcat sute de locuri în clasamentul WTA
Speranța României în tenis pentru anul 2026: la 19 ani, a urcat sute de locuri în clasamentul WTA
Citește și...
Topul celor mai bine plătiți fotbaliști din lume. Noua senzație de 18 ani a ajuns pe locul 10
Stiri Sport
Topul celor mai bine plătiți fotbaliști din lume. Noua senzație de 18 ani a ajuns pe locul 10

Lamine Yamal, starul în vârstă de 18 ani al echipei FC Barcelona, a intrat în elita fotbalului şi din punct de vedere financiar, ajungând printre jucătorii cel mai bine plătiţi din lume în 2025, conform Forbes.

Suporteri ai lui Real Madrid, reţinuţi pentru scandări rasiste. „Au subminat demnitatea şi integritatea morală”
Stiri Sport
Suporteri ai lui Real Madrid, reţinuţi pentru scandări rasiste. „Au subminat demnitatea şi integritatea morală”

Trei suporteri au fost reţinuţi după ce au scandat lozinci rasiste la adresa jucătorilor lui FC Barcelona Lamine Yamal şi Alejandro Balde. 

Tatăl lui Lamine Yamal, star-ul Barcelonei, a ieşit din spital după ce a fost înjunghiat cu un cuţit
Stiri externe
Tatăl lui Lamine Yamal, star-ul Barcelonei, a ieşit din spital după ce a fost înjunghiat cu un cuţit

Tatăl tânărului fotbalist spaniol Lamine Yamal a ieşit din spital, vineri, la două zile după ce a fost înjunghiat în cursul nopţii de miercuri într-o parcare din Mataro.

Recomandări
Discuții la Palat între șefii coaliției și Nicușor Dan. Modificarea pe care o acceptă toți la pensiile magistraților - Surse
Stiri Politice
Discuții la Palat între șefii coaliției și Nicușor Dan. Modificarea pe care o acceptă toți la pensiile magistraților - Surse

Preşedintele Nicuşor Dan s-a întâlnit, marţi, cu liderii coaliţiei de guvernare, la Palatul Cotroceni.  

30 de ani de PRO TV. 2005 - anul extremelor, în care România a fost pusă la grea încercare
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2005 - anul extremelor, în care România a fost pusă la grea încercare

Campania 30 de ani în 30 de zile a ajuns în anul 2005. Acesta a fost anul în care România era pusă la încercare. De două ori — de ape și de propriile limite.

Este sau nu corectă declarația Oanei Gheorghiu despre pensiile magistraților. Ce spune legea despre indemnizațiile lor
Stiri actuale
Este sau nu corectă declarația Oanei Gheorghiu despre pensiile magistraților. Ce spune legea despre indemnizațiile lor

CSM a depus o plângere pe numele Oana Gheorghiu acuzând-o că a încălcat independenţa justiţiei şi statutul magistraţilor „într-un mod iresponsabil şi populist” după declarațiile despre pensiile magistraților.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 11 Noiembrie 2025

03:15:56

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 10 Noiembrie 2025

01:29:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Noiembrie 2025

01:44:56

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28