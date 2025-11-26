Rafael Nadal, mesaj pentru Lamine Yamal: „Faima, în cele din urmă, te consumă”

„Ar trebui să se înconjoare de oameni care îl susţin cu adevărat şi care sunt suficient de inteligenţi pentru a asculta ceea ce oamenii de succes preferă uneori să ignore. Trebuie să se înconjoare de oameni care îşi doresc sincer să fie fericit şi trebuie să ştie să îi asculte, ceea ce nu este întotdeauna uşor când eşti o personalitate atât de faimoasă.

Este important pentru el, având în vedere vârsta sa fragedă. Există multe căi către succes, dar modul în care le gestionezi şi trăieşti cu ele de-a lungul anilor te poate transforma într-o persoană echilibrată şi fericită. Sau, dimpotrivă, succesul te poate face nefericit, pentru că faima, în cele din urmă, te consumă”, a spus Nadal în interviul acordat canalului TV Movistar.

Cine este Lamine Yamal

Timp de decenii, fotbalul ne-a vândut ideea că măreția vine prin sacrificiu și modestie, potrivit BBC.

Lionel Messi vorbea despre Balonul de Aur ca despre o „consecință a muncii echipei”. Cristiano Ronaldo a transformat disciplina în spectacol, sculptându-și corpul într-un monument al efortului.

Lamine Yamal, în schimb, reprezintă ceva nou. El întruchipează o cultură a tinerei generații care nu își ascunde ambiția. A declarat anterior: „Nu visez la un singur Balon de Aur, visez la multe. Dacă nu le obțin, va fi vina mea.”

