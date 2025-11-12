Tensiuni între Barcelona și Federația Spaniolă. Lamine Yamal, prins la mijloc într-un nou conflict. „Transparență totală”

Tensiunea din jurul lui Lamine Yamal a luat o nouă turnură, iar FC Barcelona a intervenit pentru a-și apăra acțiunile.

După retragerea neașteptată a atacantului din echipa națională a Spaniei, clubul insistă că a acționat cu „transparență totală” și cu o „comunicare imediată”, după administrarea tratamentului menit să îi calmeze durerea inghinală care îl supără de câteva săptămâni.

Surse din cadrul clubului, citate de agenția EFE, au declarat că Barcelona s-a comportat „responsabil și în coordonare” cu jucătorul și cu nevoile sale medicale, respingând orice sugestie că procedura ar fi fost efectuată pe la spatele Federației. Pentru Barça, prioritatea a fost întotdeauna clară: asigurarea unei recuperări complete pentru Lamine și prevenirea agravării afecțiunii sale.

Răspunsul clubului vine după ce Federația Regală Spaniolă de Fotbal (RFEF) și-a exprimat public „surprinderea” și „nemulțumirea” față de procedura cu radiofrecvență aplicată tânărului – un tratament despre care Federația a afirmat că nu fusese informată, inclusiv în privința perioadei necesare de repaus, de 7 până la 10 zile. Barcelona neagă categoric această versiune.

Un tratament supravegheat

Potrivit clubului, Lamine se află sub supravegherea permanentă a personalului medical al Barcelonei, care menține o comunicare constantă cu echipa națională. Tratamentul a fost efectuat sub îndrumarea specialistului belgian Ernest Schilders, un expert recunoscut internațional.

În cadrul acelei evaluări comune, Schilders și medicii Barcelonei au constatat că starea jucătorului se îmbunătățea, dar necesita încă o intervenție țintită pentru a accelera recuperarea. Decizia de a aplica tratamentul cu radiofrecvență – o tehnică controlată ce utilizează curent electric pentru a reduce durerea și a stimula regenerarea țesuturilor – a fost luată de comun acord și comunicată „imediat” Federației Spaniole, potrivit Barcelonei.

Deoarece procedura impune o scurtă perioadă de repaus, Lamine a fost automat exclus din lotul Spaniei pentru ultimele meciuri din preliminariile Cupei Mondiale din 2026, în care echipa va înfrunta Georgia, la Tbilisi, și Turcia, la Sevilla.

Lamine Yamal a ajuns în cantonamentul echipei naționale a Spaniei luni seara. Mai devreme, în aceeași zi, la Barcelona, el a suferit o mică intervenție – necunoscută Federației Regale Spaniole de Fotbal – pentru a trata o problemă inghinală persistentă.

Un nou episod în disputa instituțională dintre club și federație

Situația a redeschis tensiunile mai vechi dintre club și Federație privind modul de gestionare a tinerelor talente. Barcelona dorește ca planul său medical să fie respectat, în timp ce RFEF cere o coordonare mai strânsă și mai multă transparență. Lamine Yamal se află prins la mijloc într-un conflict pe care nu l-a cerut.

Pentru moment, atenția clubului se concentrează pe recuperarea sa completă. Barcelona se așteaptă ca tânărul fotbalist să revină în formă după pauza internațională, pregătit să continue un sezon în care a devenit deja esențial în planurile lui Hansi Flick.

