Tensiuni între Barcelona și Federația Spaniolă. Lamine Yamal, prins la mijloc într-un nou conflict. „Transparență totală”

Stiri Sport
12-11-2025 | 14:00
Lamine Yamal
Getty

Tensiunea din jurul lui Lamine Yamal a luat o nouă turnură, iar FC Barcelona a intervenit pentru a-și apăra acțiunile.

autor
Ioana Andreescu

După retragerea neașteptată a atacantului din echipa națională a Spaniei, clubul insistă că a acționat cu „transparență totală” și cu o „comunicare imediată”, după administrarea tratamentului menit să îi calmeze durerea inghinală care îl supără de câteva săptămâni.

Surse din cadrul clubului, citate de agenția EFE, au declarat că Barcelona s-a comportat „responsabil și în coordonare” cu jucătorul și cu nevoile sale medicale, respingând orice sugestie că procedura ar fi fost efectuată pe la spatele Federației. Pentru Barça, prioritatea a fost întotdeauna clară: asigurarea unei recuperări complete pentru Lamine și prevenirea agravării afecțiunii sale.

Răspunsul clubului vine după ce Federația Regală Spaniolă de Fotbal (RFEF) și-a exprimat public „surprinderea” și „nemulțumirea” față de procedura cu radiofrecvență aplicată tânărului – un tratament despre care Federația a afirmat că nu fusese informată, inclusiv în privința perioadei necesare de repaus, de 7 până la 10 zile. Barcelona neagă categoric această versiune.

Un tratament supravegheat

Potrivit clubului, Lamine se află sub supravegherea permanentă a personalului medical al Barcelonei, care menține o comunicare constantă cu echipa națională. Tratamentul a fost efectuat sub îndrumarea specialistului belgian Ernest Schilders, un expert recunoscut internațional.

Citește și
Ronaldo Messi
Topul celor mai bine plătiți fotbaliști din lume. Noua senzație de 18 ani a ajuns pe locul 10

În cadrul acelei evaluări comune, Schilders și medicii Barcelonei au constatat că starea jucătorului se îmbunătățea, dar necesita încă o intervenție țintită pentru a accelera recuperarea. Decizia de a aplica tratamentul cu radiofrecvență – o tehnică controlată ce utilizează curent electric pentru a reduce durerea și a stimula regenerarea țesuturilor – a fost luată de comun acord și comunicată „imediat” Federației Spaniole, potrivit Barcelonei.

Deoarece procedura impune o scurtă perioadă de repaus, Lamine a fost automat exclus din lotul Spaniei pentru ultimele meciuri din preliminariile Cupei Mondiale din 2026, în care echipa va înfrunta Georgia, la Tbilisi, și Turcia, la Sevilla.

Lamine Yamal a ajuns în cantonamentul echipei naționale a Spaniei luni seara. Mai devreme, în aceeași zi, la Barcelona, el a suferit o mică intervenție – necunoscută Federației Regale Spaniole de Fotbal – pentru a trata o problemă inghinală persistentă.

Un nou episod în disputa instituțională dintre club și federație

Situația a redeschis tensiunile mai vechi dintre club și Federație privind modul de gestionare a tinerelor talente. Barcelona dorește ca planul său medical să fie respectat, în timp ce RFEF cere o coordonare mai strânsă și mai multă transparență. Lamine Yamal se află prins la mijloc într-un conflict pe care nu l-a cerut.

Pentru moment, atenția clubului se concentrează pe recuperarea sa completă. Barcelona se așteaptă ca tânărul fotbalist să revină în formă după pauza internațională, pregătit să continue un sezon în care a devenit deja esențial în planurile lui Hansi Flick.

Nou protest al sindicaliştilor la Bucureşti. Cer stoparea austerităţii şi măsuri anti-inflaţie. Lista revendicărilor

Sursa: Beinsports

Etichete: Spania, barcelona, fotbal, Lamine Yamal ,

Dată publicare: 12-11-2025 13:31

Articol recomandat de sport.ro
Nadia a dansat pe o celebră melodie românească la 64 de ani: imaginile, virale în lume!
Nadia a dansat pe o celebră melodie românească la 64 de ani: imaginile, virale în lume!
Citește și...
Lamine Yamal, exclus din lotul Spaniei după ce a urmat un tratament fără acordul medicilor selecţionatei
Stiri Sport
Lamine Yamal, exclus din lotul Spaniei după ce a urmat un tratament fără acordul medicilor selecţionatei

Lamine Yamal, noul star al fotbalului spaniol, a fost exclus din lotul naţionalei pentru meciurile cu Georgia şi Turcia, după ce selecţionerul Luis de la Fuente a aflat că jucătorul Barcelonei a urmat o procedură medicală fără să informeze stafful.

Topul celor mai bine plătiți fotbaliști din lume. Noua senzație de 18 ani a ajuns pe locul 10
Stiri Sport
Topul celor mai bine plătiți fotbaliști din lume. Noua senzație de 18 ani a ajuns pe locul 10

Lamine Yamal, starul în vârstă de 18 ani al echipei FC Barcelona, a intrat în elita fotbalului şi din punct de vedere financiar, ajungând printre jucătorii cel mai bine plătiţi din lume în 2025, conform Forbes.

Suporteri ai lui Real Madrid, reţinuţi pentru scandări rasiste. „Au subminat demnitatea şi integritatea morală”
Stiri Sport
Suporteri ai lui Real Madrid, reţinuţi pentru scandări rasiste. „Au subminat demnitatea şi integritatea morală”

Trei suporteri au fost reţinuţi după ce au scandat lozinci rasiste la adresa jucătorilor lui FC Barcelona Lamine Yamal şi Alejandro Balde. 

Recomandări
Nicușor Dan și Strategia Națională de Apărare a Țării: Statul nu știe câtă corupție este. Trebuie resurse pentru Servicii
Stiri Politice
Nicușor Dan și Strategia Națională de Apărare a Țării: Statul nu știe câtă corupție este. Trebuie resurse pentru Servicii

Președintele Nicușor Dan a prezentat de la Palatul Cotroceni noua Strategie Națională de Apărare a Țării. Aceasta introduce un nou concept central pentru țara noastră: independența solidară.   

INSCOP: 51% dintre românii cu educație primară ar vota cu AUR la alegerile parlamentare. Surpriza sondajului
Stiri Sociale
INSCOP: 51% dintre românii cu educație primară ar vota cu AUR la alegerile parlamentare. Surpriza sondajului

Mai mult de jumătate dintre persoanele cu educaţie primară ar vota cu AUR, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, conform Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025.

Ilie Bolojan: Securitatea Mării Negre rămâne o prioritate majoră pentru România. Guvernul susţine extinderea UE către Ucraina
Stiri Politice
Ilie Bolojan: Securitatea Mării Negre rămâne o prioritate majoră pentru România. Guvernul susţine extinderea UE către Ucraina

Premierul Ilie Bolojan a prezentat, miercuri, la reuniunea şefilor de misiune ai statelor membre UE şi ai Comisiei Europene, priorităţile economice şi de securitate ale Guvernului României.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 12 Noiembrie 2025

03:32:54

Alt Text!
La Măruță
11 Noiembrie 2025

01:13:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Noiembrie 2025

01:44:09

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28