Tensiunile Barcelona dintre Federația Spaniolă continuă. Lamine Yamal, „trist și copleșit” după excluderea din lotul Spaniei

Selecționerul Spaniei, Luis de la Fuente, a declarat că Lamine Yamal a fost „foarte trist” atunci când a aflat că trebuie să părăsească echipa națională.

Declarația a fost făcută la scurt timp după ce o procedură medicală invazivă cu radiofrecvență, realizată în această săptămână, l-a scos din joc pe tânărul jucător pentru mai bine de o săptămână, potrivit Goal.

Tânărul fotbalist al Barcelonei a fost diagnosticat cu pubalgie și se confruntă de ceva timp cu probleme fizice, iar comentariile lui De la Fuente amplifică tensiunile dintre catalani și Federația Spaniolă de Fotbal (RFEF).

Yamal face tratament și este înlăturat din lotul Spaniei

Naționala Spaniei a primit o lovitură importantă marți dimineață, când Yamal a fost retras din lot pentru meciurile din preliminariile Cupei Mondiale, împotriva Georgiei și Turciei, programate pe 15 și 18 noiembrie. Mijlocașul ofensiv al Barcelonei a trecut recent printr-o procedură medicală cu radiofrecvență pentru a trata durerile persistente cauzate de pubalgie și va lipsi aproximativ 7–10 zile.

Federația Spaniolă de Fotbal (RFEF) a transmis într-un comunicat că intervenția a fost o „surpriză”, deoarece a fost „efectuată fără ca stafful medical al naționalei să fie anunțat în prealabil”. Federația a aflat detaliile abia la ora 22:40, printr-un raport medical primit în noaptea anterioară.

Yamal, afectat emoțional după ce a părăsit cantonamentul Spaniei

De la Fuente a declarat, într-un interviu la El Larguero, că Yamal a fost profund afectat de faptul că a trebuit să plece.

„Lamine este foarte trist. Este un jucător extrem de atașat de echipa națională și foarte iubit”, a spus selecționerul. „A plecat foarte supărat; își dorea enorm să joace aceste meciuri.

Vrea să aibă un sezon excelent la club și se gândește și la Finalissima, și la Cupa Mondială. Este cel mai afectat dintre toți. Întotdeauna vrea să vină la națională. A plecat trist și rănit. Oricine spune altceva fie minte, fie are alte interese.”

„Am vorbit cu el aseară. După ce am primit raportul medical, l-am lăsat să se odihnească, apoi am mers în camera lui și am discutat. I-am spus că era prima informație oficială pe care o primeam din partea naționalei; nu știu dacă Barcelona îl anunțase înainte. Era foarte trist și copleșit. Când a venit la noi, era bine. Nu știam nimic până în acea seară.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













