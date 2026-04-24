Semnalele de alarmă au apărut în Spania după ce Yamal a ieșit șchiopătând de pe teren, după ce a marcat din penalty în victoria cu 1-0 împotriva lui Celta Vigo. Campioana Europei este acum îngrijorată în privința disponibilității sale, cu mai puțin de două luni înainte de startul Cupei Mondiale din Statele Unite, Canada și Mexic, potrivit Daily Mail.

Accidentare într-un moment critic

Barcelona a confirmat joi că Yamal va rata restul sezonului intern, însă „este așteptat să fie disponibil pentru Cupa Mondială”, unde Spania va debuta pe 15 iunie împotriva Capului Verde. Recuperarea vine într-un interval foarte scurt, la doar două săptămâni și jumătate după ultimul meci din campionat al Barcelonei.

Critici după imaginile cu fast-food

Cu două seri înainte de meciul cu Celta Vigo, tânărul atacant sărbătorea câștigarea titlului de „Tânărul sportiv al anului” la gala Laureus Sports Awards din Madrid. După eveniment, el a publicat o fotografie în care se bucura de mâncare fast-food, într-un avion privat, în drum spre Barcelona. Momentul nu a trecut neobservat, iar prezentatorul Juan Furlanich de la DSports a criticat dur situația:

„Este incredibil că Lamine Yamal s-a accidentat executând un penalty. Dar, lăsând gluma la o parte, este real: s-a accidentat la un penalty. Un fotbalist care, cu mai puțin de 48 de ore înainte, mânca fast-food și ajungea dimineața devreme cu avionul privat, înaintea unui meci. Nu cred că este o coincidență. Nu este doar ghinion. Ține de consecințele faptului că, probabil, nu s-a odihnit bine, nu a avut grijă de el și și-a asumat riscuri. Nu este o fotografie furată; el însuși s-a lăudat cu aceste lucruri.”

Piesă-cheie pentru Spania și Barcelona

Yamal este o piesă esențială pentru naționala Spaniei, după rolul important avut la câștigarea Euro 2024.

De asemenea, Barcelona este aproape de a-și apăra titlul în La Liga, având un avans de nouă puncte față de rivala Real Madrid, cu șase etape înainte de final.

Mesajul emoționant al jucătorului

Jucătorul și-a exprimat dezamăgirea pe rețelele sociale, promițând că va susține echipa de pe margine până la finalul sezonului.

„Această accidentare mă ține departe de teren exact când îmi doream cel mai mult să joc și doare mai mult decât pot explica. Mă doare că nu pot lupta alături de colegii mei, că nu pot ajuta echipa când are nevoie de mine. Dar am încredere în ei și știu că vor da totul în fiecare meci. Voi fi acolo, chiar și din afara terenului, susținând, încurajând și împingând echipa înainte. Nu este sfârșitul, este doar o pauză. Mă voi întoarce mai puternic, mai motivat ca niciodată, iar sezonul viitor va fi mai bun. Mulțumesc pentru mesaje și Viva Barca”, a scris Yamal pe Instagram.

Colegii săi de echipă i-au transmis mesaje de susținere, iar fostul jucător al lui Manchester United, Marcus Rashford, i-a scris: „Însănătoșire grabnică”.