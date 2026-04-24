Polițistul de 26 de ani, care lucrează în cadrul Biroului Rutier din Galați, a fost prins pe Drumul Național 24D și înregistrat cu aparatul radar cu 121 de kilometri pe oră.

Era în timpul său liber, cu mașina personală, și trecea prin comuna Vârlezi, iar limita legală de viteză este, ca în orice localitate, de 50 de kilometri la oră. Polițiștii din Târgu Bujor care l-au tras pe dreapta nu au ținut cont de colegialitate și l-au amendat cu 1.800 de lei, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru următoarele 120 de zile.

Polițistul a primit dovada înlocuitoare fără drept de circulație. Despre incident a fost informată și conducerea Inspectoratului de Poliție al Județului Galați, care a făcut doar mențiunea ca prevederile legale li se aplică în mod egal tuturor participanților la trafic.