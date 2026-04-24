S-a dovedit însă că iubita lui virtuală era de fapt un tânăr de 25 de ani, cercetat acum pentru înșelăciune.

Escrocul s-ar fi folosit chiar de un cont al soției sale, de pe o rețea socială, pentru a intra în relația la distanță cu victima din județul Vâlcea.

Așa zisa iubită amâna o întâlnire față în față pe motiv tatăl ei este grav bolnav și nu-l poate lăsa singur. I-ar fi cerut bani, în mai multe rânduri, ca să rezolve diverse probleme personale.

Luna aceasta, vâlceanul și-a dat seama că e ceva în neregulă și și-a reclamat "iubita" virtuală la poliție.

Anchetatorii au reușit să-l identifice pe escroc şi au făcut percheziţii la el acasă, în Constanța. Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore pentru înșelăciune, apoi instanța a decis să fie cercetat sub control judiciar.