Pasquale Iannone, de 70 de ani, profesor pensionar de dans, şi partenera lui, Elisa Fava, de 79 de ani, au fost felicitaţi de primarul Romei şi au fost invitaţi de mai multe ori la televiziunea naţională după ce dansurile lor în mijlocul străzii au fost distribuite online în august de un operator turistic pasionat de reţelele de socializare, The Tour Guy.

''Nimeni nu şi-ar fi imaginat vreodată că vom avea un astfel de succes'', a declarat Elisa Fava miercuri pentru AFP, în timp ce cuplul se întorcea în piaţa Testaccio, în popularul cartier istoric cu acelaşi nume din capitala italiană, pentru o nouă sesiune de dans.

Dansurile lor sunt admirate de numeroşi locuitori ai Italiei, ţară a Uniunii Europene cu cea mai ridicată medie de vârstă a populaţiei.

Înregistrarea originală, publicată de The Tour Guy, a primit 370.000 de inimioare şi mii de comentarii pe Instagram, inclusiv din partea primarului Romei, Roberto Gualtieri, care i-a felicitat pe aceşti ''dansatori excelenţi'' prin mesajul: ''Este atât de multă frumuseţe în acest video atât de simplu''.

Pasquale Iannone şi Elisa Fava au fost ulterior invitaţi să danseze în cadrul emisiunii matinale principale a postului naţional Rai Uno, precum şi în alte programe televizate.

Cei doi dansatori, care s-au cunoscut cu prilejul unui curs de dans şi care dansează frecvent în aer liber pe perioada verii, speră că subita lor popularitate va stimula şi alte persoane să se ridice de pe canapea şi să se lanseze pe ringul de dans.

''Am mulţi prieteni care, din nefericire, odată ieşiţi la pensie, sfârşesc, ca mulţi alţii, petrecându-şi timpul pe canapea, privind la televizor. Mi-ar plăcea să-i văd mai activi'', a declarat Iannone după ce cuplul şi-a demonstrat talentul pe melodia ''Jailhouse Rock'' de Elvis Presley.

Cu o medie de vârstă de 49,1 ani, Italia are cea mai îmbătrânită populaţie din Uniunea Europeană, potrivit agenţiei europene de statistică Eurostat.

Pentru o populaţie îmbătrânită, fenomen care pune presiune pe sistemul de sănătate printre altele, medicii spun că activitatea fizică este esenţială întrucât contribuie la sănătatea cerebrală şi cardiacă, printre alte beneficii.