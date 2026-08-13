O echipă de cercetători în domeniul sănătății publice de la instituții din Australia și SUA a identificat o legătură între accesul la spații verzi, în special grădini private și parcuri, și riscul de diabet de tip 2, potrivit Science Alert.

Cercetătorii au folosit date de la peste 400.000 de participanți din UK Biobank, determinând incidența diabetului de tip 2 pe baza fișelor medicale din spitale, cu o perioadă mediană de monitorizare de 15,4 ani. De asemenea, au utilizat OS MasterMap Greenspace Layer pentru a determina accesul locuitorilor din Regatul Unit la spații verzi publice și private.

Combinând cele două seturi de date, au apărut câteva tendințe.

Mai multe spații verzi, un risc mai mic de diabet

În general, cu cât existau mai multe spații verzi în jurul locuințelor oamenilor, cu atât riscul acestora de a dezvolta diabet de tip 2 era mai redus.

Persoanele care aveau grădini private de dimensiuni considerabile pe o rază de 100 de metri de locuință și, probabil, acces la propria grădină prezentau un risc cu 6,8% mai mic de a dezvolta diabet de tip 2 decât persoanele din categoria cu cel mai redus acces la grădini în apropierea locuinței.

De asemenea, oamenii aveau un risc cu 5,7% mai mic de a dezvolta diabet de tip 2 dacă în cartierul lor existau patru sau mai multe parcuri.

În mod curios, faptul că parcurile se aflau sau nu la o distanță care putea fi parcursă pe jos nu părea să conteze prea mult.

Acesta este un studiu observațional, ceea ce înseamnă că poate identifica doar asocieri, fără să stabilească o relație de cauzalitate.

Există numeroși factori care ar putea influența rezultatele, iar cercetătorii au luat în calcul în analiza lor o parte dintre aceștia, inclusiv fumatul, consumul de alcool și antecedentele familiale de diabet.

Chiar și așa, acest tip de cercetare observațională cuprinde toată complexitatea și imprevizibilitatea vieții reale, cu avantajele și dezavantajele aferente.

De exemplu, știm că exercițiile fizice pot contribui la reducerea riscului de diabet de tip 2, chiar și în cazul persoanelor predispuse genetic la această boală. Este logic ca oamenii care au acces facil la grădini și parcuri să facă mai multă mișcare decât cei care au un acces mai redus.

Cercetări anterioare au arătat că persoanele care locuiesc în cartiere cu un număr mai mare de parcuri fac, în medie, cu aproximativ 24 de minute mai multă mișcare în fiecare săptămână decât cele care locuiesc în cartiere unde parcurile sunt puține.

Accesul la spații verzi, influențat și de situația economică

Știm, de asemenea, că persoanele cu venituri și niveluri de educație mai scăzute sunt afectate în mod disproporționat de diabet și au șanse mai mici să beneficieze de acces la spații verzi.

În contextul unei crize globale a locuințelor, grădinile private au devenit un lux pe care mulți oameni nu și-l pot permite. Aceleași persoane au, în general, un acces mai redus la servicii medicale sau nu își permit schimbările stilului de viață care pot diminua riscul de diabet de tip 2, cum ar fi o alimentație bogată în legume.

Pe măsură ce urbaniștii, guvernele și dezvoltatorii încearcă să găsească soluții la criza locuințelor, acest studiu sugerează că spațiile verzi publice ar trebui să facă parte din planurile lor.

„Provocările actuale legate de locuințe înseamnă că sunt construite tot mai multe ansambluri rezidențiale cu densitate ridicată, iar această cercetare arată că aspectele legate de sănătatea publică trebuie să fie prioritare atunci când sunt planificate spațiile verzi”, spune epidemiologul de mediu Chinonso Odebeatu, de la Universitatea din Queensland (UQ).

„Dovezile arată că existența unei grădini înseamnă mai mult decât estetică, deoarece sănătatea oamenilor va fi afectată dacă spațiile verzi nu sunt luate în calcul în dezvoltările rezidențiale.”

„Rezultatele acestui studiu arată că sănătatea publică trebuie luată în considerare în planificarea urbană, deoarece deciziile pe care le luăm astăzi vor avea un impact asupra sănătății noastre viitoare”, spune epidemiologul Nicholas Osborne, tot de la UQ.

Există numeroase modalități prin care spațiile verzi pot îmbunătăți sănătatea locuitorilor unui cartier, iar tipul spațiului verde pare să fie un factor foarte important. De exemplu, simplele suprafețe acoperite cu gazon tuns nu par să fie suficiente.

Grădinile private ale locuințelor le pot oferi oamenilor posibilitatea de a petrece timp în aer liber fără presiunea de a arăta într-un anumit fel înainte de a ieși din casă și pot asigura o experiență mai directă și mai activă în natură.

Cum ar putea grădinile să contribuie la protejarea sănătății

Cercetări suplimentare ar putea clarifica exact ce caracteristici ale spațiilor verzi și, în special, ale grădinilor private contribuie la reducerea riscului de diabet, deși Osborne are câteva ipoteze.

„Pe lângă activitatea fizică, timpul petrecut afară, într-o grădină, ajută și la menținerea nivelului de vitamina D, iar efectele regeneratoare ale timpului petrecut în aer liber pot aduce beneficii importante sănătății mintale”, spune el.

„Timpul petrecut în aer liber îi expune, de asemenea, pe oameni la o varietate de microbi care îmbunătățesc sănătatea intestinală și stimulează sistemul imunitar.”

Indiferent de mecanismul care explică aceste rezultate, cercetarea reprezintă un bun memento privind importanța unei doze zilnice de natură, acolo unde este posibil.

Poate și mai important, studiul amintește că sistemul nostru de sănătate se extinde mult dincolo de zidurile spitalelor.

Cercetarea a fost publicată în revista BMC Public Health.