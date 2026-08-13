Două publicaţii axate pe domeniul militar, Navy Times şi Stars and Stripes, au relatat despre tentative de sinucidere şi moral în scădere pe această nava cu 5.000 de persoane la bord care se află pe mare din noiembrie 2025.

Portavionul se află în Orientul Mijlociu din ianuarie, sprijinind războiul Statelor Unite cu Iranul.

"Ne asigurăm că fiecare navă, fiecare echipaj, fiecare căpitan are tot ce le putem oferi în fiecare moment. Unele misiuni sunt mai lungi decât altele şi am mai mult respect şi recunoştinţă pentru acei marinari decât pentru oricine altcineva. Ceea ce fac ei pe acele mări în condiţii atât de aspre, cu mai puţine opriri în porturi, este incredibil," le-a declarat Pete Hegseth reporterilor în timpul unei vizite în Panama.

De obicei, misiunile navale durează între şase şi nouă luni, dar în perioade de conflict, acestea pot fi prelungite. Misiunile prelungite pot pune o presiune uriaşă asupra sănătăţii mintale a echipajelor, mai ales în timpul războiului, şi au fost întotdeauna o provocare pentru marina americană.

Personalul navei trebuie să rămână într-o stare sporită de alertă şi pregătire, mai ales din cauza ameninţării atacurilor cu drone şi rachete din Iran.

Un oficial american, vorbind sub condiţia anonimatului, a spus că portavionul George Washington se îndreaptă spre regiune cu intenţia de a înlocui portavionul Lincoln. Această decizie a fost planificată dinainte, a spus oficialul.

Legislatorii democraţi sunt nemulţumiţi de desfăşurarea prelungită a portavionului Lincoln şi de condiţiile de pe navă.

"Au existat rapoarte răspândite despre lipsuri de provizii de bază, contaminarea apei, probleme la instalaţiile sanitare, deteriorarea sănătăţii mintale, preocupări legate de siguranţa punţii şi întreruperi în sistemul poştal, care au făcut ca multe pachete de îngrijire aflate în drum spre navă să se piardă în tranzit timp de luni de zile", le-a scris senatorul american Richard Blumenthal lui Hegseth şi secretarul marinei săptămâna aceasta.

Întrebată despre rapoartele privind condiţiile precare de pe Abraham Lincoln, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Olivia Wales, a spus că preşedintele Donald Trump şi Hegseth sunt hotărâţi să se asigure că armata americană este "dotată cu resursele necesare pentru a contracara orice ameninţare la adresa Statelor Unite".