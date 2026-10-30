Alegerea sa, cu o zi înainte, ca „BOAT” (Ballon d'Or of All Time), cel mai bun câştigător al Balonului de Aur acordat de France Football din toate timpurile, potrivit internauţilor, pentru anul 2008 petrecut la Manchester United, pare să-i fi dat aripi lui Cristiano Ronaldo, potrivit News.ro.

Portughezul în vârstă de 41 de ani a sărbătorit cu o triplă joi, cu Al-Nassr, care s-a impus cu 5-3 în faţa echipei Al Kholood în Campionatul Arabiei Saudite.

CR7 a marcat de trei ori în 15 minute în repriza a doua: primul cu stângul, singur la marginea careului mic, după o pasă perfectă a lui Joao Felix (min. 66), al doilea cu capul (min. 72), iar ultimul cu dreptul, după o pasă a lui Sadio Mané (min. 81).

Datorită celei de-a 67-a triple din carieră, Ronaldo se află la doar 16 goluri distanţă de pragul simbolic de 1.000 de goluri.