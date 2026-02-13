Kata Mandel s-a clasat pe locul 24, cu timpul de 1:17.23, iar Henrietta Bartalis a încheiat competiţia pe locul 31, cu timpul de 1:19.44.

Ambele s-au oprit în optimile de finală după curse intense, disputate la limită, într-un format spectaculos şi competitiv.

„Chiar dacă nu au mers mai departe în competiţia de azi, parcursul lor arată determinare, curaj şi un nivel ridicat de pregătire, iar simpla prezenţă şi calificare la o ediţie a Jocurilor Olimpice reprezintă o performanţă deosebită, care merită apreciată şi susţinută”, notează FR de Schi Biatlon.

Podiumul olimpic, dominat de Australia şi Europa

Aurul olimpic a fost câştigat de sportiva australiană Josie Baff. Eva Adamczykova, din Cehia, s-a clasat pe locul doi, iar bronzul i-a revenit italiencei Michela Moioli.