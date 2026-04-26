Oficialul Iranului îi va prezenta liderului de la Kremlin un bilanţ al negocierilor de pace aflate în curs în Orientul Mijlociu, a anunțat ambasadorul iranian la Moscova, citat de agenţia iraniană de presă Isna și preluată de AFP, potrivit News.ro.

În vizita sa la Moscova, în cadrul unui turneu pe care l-a început vineri la Islamabad, Abbas Araghchi urmează să discute cu ”oficiali ruşi despre situaţia cea mai recentă a negocierilor, a armistiţiului şi evoluţiile cu legătură cu acestea şi va prezenta un raport despre aceste negocieri oficialilor ruşi”, potrivit agenţiei iraniene.

Washingtonul şi Teheranul au ţinut o primă rundă de negocieri directe în capitala Pakistanului în urmă cu două săptămâni, soldată cu un eşec

Inițial, cele două părți s-au pus de acord asupra unui armistiţiu - temporar - în Războiul din Iran, lansat de către Statele Unite şi Israel la 28 februarie.

Însă părţile nu au organizat încă o a doua rundă de negocieri.

Emisarul special al lui Donald Trump Steve Witkoff şi ginerele preşedintelui american Jared Kushner urmează să efectueze în curând o vizită la Islamabad.