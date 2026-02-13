Dacă ești în căutarea unui cadou cu adevărat special pentru Sfântul Valentin, Smiley îți oferă soluția ideală: o invitație la „Armonie”. Show-ul care a cucerit deja inimile a mii de fani din București, pornește în turneu în luna martie.

Fii parte dintr-o experiență senzorială unică, menită să fie trăită alături de cei dragi și cumpără-ți bilete de pe http://bilete.smiley.ro acum cu 20% reducere, folosind codul LOVE20!

Mai mult decât un concert, spectacolul lui Smiley este o experiență senzorială unică, gândită ca un dar plin de sensibilitate pentru întreaga familie. Alături de orchestre locale, artistul va transforma hituri precum „Acasă” sau „Culoarea ta” în momente magice, lăsând loc și unor piese de o vulnerabilitate rară, precum „Confesiune” – o melodie atât de intensă încât Smiley o finalizează cu greu pe scenă din cauza emoției.

Fiecare oraș va avea parte de o atmosferă adaptată publicului local, oferind fanilor șansa de a trăi o seară memorabilă. Turneul pornește pe 1 martie la Chișinău, apoi pe 18 martie la Brașov, pe 21 martie la Timișoara, pe 22 martie la Craiova, pe 26 martie la Iași, pe 27 martie la Bacău și pe 28 martie la Galați.

Nu rata ocazia de a oferi un bilet către „Armonie” – o amintire prețioasă care va dăinui mult chiar și după ce vei părăsi sala de spectacol.

Grăbește-te, promoția este valabilă doar până LUNI 16 februarie.