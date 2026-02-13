Potrivit experților, există persoane care își creează identități false și îi vânează pe cei vulnerabili, aflați în căutarea unei relații. În final, ajung să le ceară bani sau informații personale. În ultima vreme, mai mulți bărbați au fost păcăliți prin intermediul unor conturi care aveau la profil fotografiile unor femei atrăgătoare.

Rețelele de socializare sunt pârghiile la care apelează atacatorii cibernetici care folosesc escrocheriile sentimentale.

De pildă, un bărbat a fost abordat online de o persoană care pretindea că lucrează ca îngrijitoare în Statele Unite ale Americii și care spunea că își dorește o relație serioasă. După ce au stabilit o legătură prin intermediul mesajelor, „femeia” de pe internet a început să îi ceară diferite sume de bani.

Corespondent Știrile ProTV: „Într-un alt caz raportat la DNSC, victima a purtat conversații pe Facebook timp de o lună cu o persoană care s-a prezentat drept «Lisa Sandra». Aceasta i-a comunicat că îi va trimite un colet. Un presupus curier i-a solicitat apoi 2.500 de lei. Victima a plătit suma respectivă, apoi i s-a cerut altă sumă de bani.”

Situațiile în care bărbații singuri sunt abordați de femei care au poze atrăgătoare la profil sunt din ce în ce mai des întâlnite.

Anca Isac, expert comunicare DNSC: „Vă încurajăm să verificați identitatea persoanei, să căutați fotografia acesteia folosind Google Reverse Image, tocmai pentru a identifica dacă este o poză reală sau furată de la alte conturi și, nu în ultimul rând, fiți atenți la povestea expusă, pot apărea informații contradictorii sau chiar evitarea apelurilor video.”

Dacă suntem abordați de necunoscuți în mediul online, este important să nu le trimitem bani sau date personale. Sunt de notorietate cazurile mai multor femei din întreaga lume care au fost păcălite de un fals Brad Pitt care le-a lăsat fără sume importante. În cazul în care aveți suspiciuni, cereți ajutorul Directoratului Național de Securitate Cibernetică.