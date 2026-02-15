Horoscop Berbec săptămâna 16 -22 februarie 2026

Săptămâna debutează pentru nativii Berbec într-un ritm alert, marcat de un aspect tensionat dintre Soare și Uranus, dar și de un aspect favorabil între Mercur și Jupiter, marele benefic. Contextul astrologic poate aduce vești neașteptate care necesită o adaptare rapidă.

Evenimentul major al săptămânii este Luna Nouă în Vărsător și Eclipsa de Soare din 17 februarie, care activează sectorul planurilor de viitor, relațiilor de prietenie și vieții sociale, unde Berbecii sunt invitați să examineze toate relațiile actuale. Orice colaborare care nu mai rezonează cu noua lor direcție de evoluție poate dispărea brusc, lăsând loc unor proiecte noi.

Odată cu intrarea Soarelui în Pești pe 18 februarie, atenția Berbecilor se mută spre interior, într-o zonă de introspecție necesară pentru a gestiona anumite frământări interioare.

Săptămâna se încheie într-o notă de sensibilitate pe 22 februarie, când aspectul între cei doi benefici, Venus și Jupiter, aduce armonie în cămin și un sentiment de protecție, facilitând reconcilieri și o stare de bine generală.

Horoscop Taur săptămâna 16 -22 februarie 2026

Nativii Taur resimt începutul săptămânii ca pe o invitație la flexibilitate, aspectul tensionat dintre Soare și Uranus provocând stabilitatea lor obișnuită, în timp ce aspectul armonios dintre Mercur și Jupiter le oferă soluții ingenioase în planul financiar.

Luna Nouă în Vărsător și Eclipsa de Soare din 17 februarie se formează în sectorul carierei, marcând o etapă de înnoire radicală în obiectivele profesionale. Este un moment în care orice structură care nu mai este potrivită pentru viitorul lor poate fi îndepărtată, forțându-i pe nativi să planteze semințele unor noi proiecte. De asemenea, nu sunt excluse răsturnări de situație și schimbarea direcției profesionale.

Pe 18 februarie, Soarele intră în Pești, activând zona prietenilor și proiectelor de viitor, unde nativii vor investi energie în următoarea lună și vor căuta acele persoane care le susțin idealurile și principiile de viață.

Finalul săptămânii este marcat de o energie extrem de binefăcătoare, unde Venus, guvernatoarea lor, primește un aspect armonios de la Jupiter, marele benefic, primind dovezi de afecțiune sau sprijin care le reconfirmă propria valoare.

Horoscop Gemeni săptămâna 16 -22 februarie 2026

Pentru nativii Gemeni, săptămâna debutează cu un val de idei noi datorită aspectului armonios între Mercur și Jupiter favorizând studiul și comunicarea. Pe de altă parte, tensiunea dintre Soare și Uranus poate aduce schimbări de program de ultim moment.

Luna Nouă în Vărsător și Eclipsa de Soare din 17 februarie le activează Gemenilor sectorul filozofiei de viață și pregătirii profesionale, îndemnându-i să renunțe la vechile convingeri care le limitează orizontul. Orice atașament față de idei învechite poate dispărea, lăsând loc unor viziuni moderne și unei dezvoltări care să le faciliteze exprimarea.

Intrarea Soarelui în Pești pe 18 februarie mută atenția pe carieră și statutul social, unde timp de o lună vor încerca să demareze proiecte care să-i pună în valoare.

Finalul săptămânii aduce o atmosferă plăcută datorită aspectului armonios dintre cei doi benefici, Venus și Jupiter. Astfel, contextul astral le aduce realizări la locul de muncă și le oferă ocazia de a atrage resurse financiare sau sprijin din partea familiei, consolidând un sentiment de siguranță și prietenie care le va fi de mare folos în viitor.

Horoscop Rac săptămâna 16 -22 februarie 2026

Săptămâna debutează pentru nativii Rac cu o nevoie de organizare a resurselor, sub influența unui aspect tensionat dintre Soare și Uranus care poate aduce răsturnări de situație în planul financiar, în timp ce aspectul armonios dintre Mercur și Jupiter le oferă soluții intuitive.

Luna Nouă în Vărsător și Eclipsa de Soare din 17 februarie activează sectorul transformărilor profunde, intereselor financiare și banilor la comun deținuți cu partenerul. Este un moment în care orice plan financiar sau atașament emoțional care îi blochează poate să dispară brusc, lăsând loc pentru ceva nou. Nativii sunt invitați să analizeze situația financiară și să formeze alianțe bazate pe valori comune. Semințele plantate acum în gestionarea bunurilor comune vor avea consecințe importante pe termen lung.

Pe 18 februarie, Soarele intră în Pești, aducând o rază de speranță și deschidere spirituală, preocupări pentru schimburi de experiență profesională și lărgirea orizonturilor prin călătorii.

Săptămâna se încheie într-un ton de relaxare pe 22 februarie. Armonia dintre Venus și Jupiter îi ajută pe Raci să se bucure de conexiuni autentice, fie că e vorba de un gest tandru sau de o discuție sinceră cu un prieten. Această stare de bine le aduce echilibrul interior de care aveau nevoie, oferindu-le sentimentul că sunt protejați și înconjurați de persoane care îi prețuiesc cu adevărat.

Horoscop Leu săptămâna 16 -22 februarie 2026

Nativii Leu încep săptămâna sub presiunea unui aspect tenstionat între Soare și Uranus, care le poate aduce provocări neașteptate în relația cu superiorii sau în carieră. Pe de altă parte, aspectul armonios dintre Mercur și Jupiter le facilitează dialogul constructiv în cercurile lor de interese.

Luna Nouă în Vărsător și Eclipsa de Soare din 17 februarie are loc în sectorul relațiilor parteneriatelor profesionale, marcând un moment de cotitură în modul în care Leii relaționează cu ceilalți. Orice legătură cu care nu mai rezonează poate ajunge la un final neașteptat, lăsând loc unor colaborări noi.

Din 18 februarie, odată cu intrarea Soarelui în Pești, nativii vor căuta să rezolve niște contexte financiare sau relaționale. Nativii vor acționa cu multă diplomație, reușind să vadă dincolo de aparențe și să găsească soluții care să le aducă, în final, siguranța materială și emoțională pe care o caută.

Finalul săptămânii, marcat de aspectul armonios dintre Venus și Jupiter, aduce o stare de relaxare, care le oferă Leilor ocazia de a primi sprijin emoțional și financiar, restabilind armonia în relațiile apropiate și aducând un sentiment de pace interioară.

Horoscop Fecioara săptămâna 16 -22 februarie 2026

Pentru nativii Fecioară, săptămâna începe cu o reevaluare a rutinei zilnice, aspectul tensionat dintre Soare și Uranus aducând schimbări bruște în programul de lucru, în timp ce aspectul armonios dintre Mercur și Jupiter le oferă claritate în planul profesional.

Luna Nouă în Vărsător și Eclipsa de Soare din 17 februarie aduc schimbări mari la capitolul muncă și sănătate. Este un semn clar că vechile obiceiuri nu mai funcționează și că nativii nu mai pot amâna nicio schimbare. Tot ce îi ținea pe loc sau le îngreuna viața de zi cu zi poate dispărea acum, lăsând loc tehnologiei noi și unui mod de a se organiza. Este momentul perfect să înceapă proiecte solide, dar numai după ce analizează cu atenție cu cine aleg să colaboreze.

Pe 18 februarie, Soarele intră în Pești, punând un accent deosebit pe sectorul relațiilor și pe nevoia de echilibru în doi. Această energie îi invită pe nativi să lase deoparte tendința de a analiza totul critic și să cultive mai multă empatie, facilitând astfel o comunicare mai caldă și o înțelegere mai profundă cu cei dragi.

Săptămâna se încheie sub o influență excelentă a planetelor Venus și Jupiter, care aduc o stare de bine și multă apropiere în relațiile cu ceilalți. Este momentul perfect pentru a întări legăturile de suflet și pentru a uita de micile neînțelegeri, oferindu-le Fecioarelor liniștea de care au nevoie.

Horoscop Balanță săptămâna 16 -22 februarie 2026

Săptămâna debutează pentru nativii Balanță sub influența aspectului tensionat dintre Soare și Uranus, care poate aduce răsturnări de situație în planul sentimental, însă aspectul armonios dintre Mercur și Jupiter le oferă soluții de comunicare excelente care pot salva situația.

Luna Nouă în Vărsător și Eclipsa de Soare din 17 februarie aduc un aer proaspăt în viața sentimentală și în pasiunile nativilor Balanță. Este momentul în care nativii simt că nu mai pot continua cu vechile moduri de exprimare sau de a iubi care nu îi mai reprezintă. Tot ce era forțat sau învechit dispare, lăsând loc pentru începuturi curajoase. Acum este timpul să se apropie de persoane cu aceleași interese și se vor concentra pe formarea unor legături noi, mult mai sincere.

Pe 18 februarie, Soarele intră în Pești, aducând o notă de sensibilitate în rutina lor zilnică. Energia Soarelui le cere nativilor să manifeste viziuni clare în planul profesional și al sănătății.

Săptămâna se încheie într-o notă plină de speranță. Aspectul armonios dintre Venus, guvernatoarea lor, și Jupiter aduce o stare de bună înțelegere și apreciere reciprocă, facilitând armonia la locul de muncă și sprijinul colegilor. Acest climat relaxat le oferă un sentiment satisfacție profesională.

Horoscop Scorpion săptămâna 16 -22 februarie 2026

Nativii Scorpion încep săptămâna sub semnul unor schimbări neașteptate în spațiul domestic, cauzate de tensiunea dintre Soare și Uranus. Pe de altă parte, aspectul armonios dintre Mercur și Jupiter le oferă claritate în negocierile din sfera profesională.

Luna Nouă în Vărsător și Eclipsa de Soare din 17 februarie aduc schimbări importante în familie și în cămin. Este momentul în care obiceiurile de familie care nu mai funcționează tind să se destrame. Scorpionii sunt încurajați să vadă clar ce nu le mai este de folos și să facă loc unor începuturi noi, mai potrivite pentru viața lor. Tot ce decid acum pe plan personal va conta pe viitor, așa că au nevoie de curaj pentru a-și urma propriile dorințe, chiar dacă acestea sunt diferite de ale celorlalți.

Odată cu intrarea Soarelui în Pești pe 18 februarie, creativitatea și bucuria de a trăi sunt amplificate, oferindu-le energia necesară pentru a se implica mai mult în sfera sentimentală, proiectele creative sau relațiile cu copiii.

Finalul săptămânii aduce o energie plăcută, când aspectul armonios dintre Venus și Jupiter favorizează momentele de tandrețe în compania partenerului. De asemenea, contextul astral aduce o stare de pace în viața lor sentimentală și o rezonanță profundă cu cei dragi, fiind un moment ideal pentru reconcilieri.

Horoscop Săgetător săptămâna 16 -22 februarie 2026

Pentru nativii Săgetător, săptămâna începe cu o activitate intensă în zona comunicării, deși tensiunea dintre Soare și Uranus poate aduce schimbări de ultim moment. Totuși, susținerea primită de la Jupiter le oferă claritatea necesară pentru a se adapta rapid și pentru a rezolva eficient diverse chestiuni de serviciu sau urgențe administrative.

Luna Nouă în Vărsător și Eclipsa de Soare din 17 februarie aduc o transformare radicală în modul în care Săgetătorii comunică și procesează informația. Este momentul în care orice interacțiune lipsită de autenticitate se poate încheia, lăsând loc unor schimburi de idei valoroase cu persoane care le împărtășesc viziunea. Felul în care aleg să își exprime opiniile acum va pune bazele unor realizări pe termen lung.

Din 18 februarie, odată cu intrarea Soarelui în Pești, atenția se mută complet spre interiorul casei și spre liniștea sufletească. Pentru nativi, căminul devine un fel de refugiu unde își pot încărca bateriile. Este o perioadă ideală pentru a aduce mai multă armonie în familie și pentru a clarifica neînțelegeri care au tulburat liniștea casei.

Săptămâna se încheie într-o notă optimistă, prin aspectul armonios între Venus din sfera vieții de familie și Jupiter, guvernatorul lor, fapt care le aduce o stare de bine și optimism. Această energie îi ajută să se simtă protejați și apreciați acasă, oferindu-le curajul de a pune la cale planuri alături de cei dragi.

Horoscop Capricorn săptămâna 16 -22 februarie 2026

Săptămâna începe pentru nativii Capricorn cu o reevaluare a resurselor, sub influența aspectului tensionat între Soare și Uranus care poate aduce schimbări imprevizibile în planul financiar, în timp ce aspectul armonios între Mercur și Jupiter le oferă perspective strategice deosebite.

Luna Nouă în Vărsător și Eclipsa de Soare din 17 februarie activează sectorul valorilor personale și banilor obținuți din muncă. Este un moment în care vechile metode de gestionare a resurselor, care nu mai sunt potrivite, pot fi abandonate pentru a face loc unor soluții mult mai eficiente. Această schimbare îi îndeamnă pe nativi să caute moduri mai inteligente de a-și câștiga și organiza banii. Este ocazia ideală pentru a tăia cheltuielile care nu le mai aduc niciun beneficiu și pentru a începe proiecte care să le ofere, pe termen lung, o stabilitate financiară mult mai mare.

Pe 18 februarie, Soarele intră în Pești, facilitând comunicarea și schimburile de idei, ajutând ca discuțiile cu cei din jur să devină mult mai pline de înțelegere. Nu mai este vorba doar despre a transmite informațiile, ci despre a reuși să asculte și să simtă ce vrea și celălalt să spună.

Săptămâna se încheie într-o notă plăcută cu formarea aspectului armonios dintre Venus din Pești și Jupiter din Rac, fapt care îi ajută pe nativi să comunice mult mai ușor cu cei din jur. Este momentul perfect să spună ce simt, pentru că vor fi ascultați și susținuți de persoanele apropiate.

Horoscop Vărsător săptămâna 16 -22 februarie 2026

Nativii Vărsător sunt protagoniștii acestei săptămâni, care debutează cu o energie generată de aspectul tensionat între Soare și Uranus, provocându-le nevoia de libertate, în timp ce aspectul armonios dintre Mercur și Jupiter le susține capacitatea de a atrage resursele necesare printr-o comunicare deschisă.

Evenimentul astrologic important al săptămânii este Luna Nouă în Vărsător și Eclipsa de Soare din 17 februarie care marchează o etapă radicală de înnoire personală. Tot ce nu mai este în acord cu ce simt acum poate fi îndepărtat, lăsând loc unor noi începuturi curajoase. Acum este activată axa relațională, forțându-i pe nativi să găsească un echilibru între dorințele lor și cerințele celorlalți. Este momentul să aleagă doar acele grupuri sau parteneri care le înțeleg cu adevărat evoluția și care privesc, alături de ei, în aceeași direcție.

Din 18 februarie, odată cu intrarea Soarelui în Pești, atenția se mută în planul financiar și pe rezultatele muncii lor. Este o perioadă în care nativii devin mai practici, căutând să își consolideze veniturile. Această energie le oferă claritatea necesară pentru a-și gestiona mai bine cheltuielile și pentru a pune în valoare acele talente care le pot aduce beneficii pe termen lung.

Finalul săptămânii este marcat de un aspect armonios între Venus și Jupiter care le aduce Vărsătorilor o stare de echilibru și satisfacție la locul de muncă. Este un moment excelent în care eforturile lor sunt remarcate, iar relațiile cu colegii devin mult mai relaxate. Această energie le simplifică activitățile zilnice și le îmbunătățește dispoziția, oferindu-le satisfacția de a vedea cum lucrurile se așază de la sine.

Horoscop Pești săptămâna 16 -22 februarie 2026

Săptămâna începe pentru nativii Pești cu o nevoie de introspecție profundă, aspectul tensionat dintre Soare și Uranus putând aduce revelații neașteptate, în timp ce aspectul armonios dintre Mercur și Jupiter le oferă claritate în exprimarea ideilor.

Luna Nouă în Vărsător și Eclipsa de Soare din 17 februarie activează sectorul subconștientului și vindecării interioare. Este un moment de eliberare profundă, în care temeri vechi care îi apăsau pot fi lăsate în urmă pentru totdeauna. Această energie îi îndeamnă pe Pești să facă un pas în spate și să-și asculte vocea interioară. Este ocazia perfectă pentru a încheia capitole din trecut care nu le mai servesc. Deși poate părea o perioadă mai retrasă, este esențială pentru a face loc noilor începuturi care vor veni odată cu sezonul lor aniversar.

Pe 18 februarie, Soarele intră în semnul lor, aducându-le vitalitate și încredere. Este momentul în care energia revine la cote maxime. Nativii se simt impulsionați să se pună pe primul loc, să își exprime personalitatea cu mai mult curaj și să dea viață proiectelor. Această perioadă le reîncarcă bateriile și le oferă magnetismul necesar pentru a atrage oportunități noi, marcând un nou început.

Săptămâna se încheie printr-un aspect armonios între Venus din Pești și Jupiter din Rac, fapt care le amplifică farmecul și le aduce o stare de fericire. Această întâlnire între cei doi benefici se simte ca o protecție, ajutându-i să se bucure de relații armonioase și de momente pline de tandrețe alături de cei dragi.