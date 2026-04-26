Mai ales că și duminică, pe un câmp din județul Tulcea, au fost descoperite fragmente dintr-o dronă cu încărcătură explozivă, după cele două de sâmbătă care s-au prăbușit în Galați și Tulcea.

România se află în plină campanie în rândul aliaților NATO, și nu doar pe căile diplomatice, cât mai ales pe cele militare. Asta în condițiile în care se încearcă din plin a se profita de reuniunea dedicată securității la Marea Neagră, acolo unde, spune ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, Armata Română și-ar dori ca grupul operativ dedicat securității circulației maritime - și care ar urma să aibă sediul în Turcia și să fie sprijinit alternativ de militari din toate țările aliate - să aibă un sediu alternativ, de asemenea, și pe teritoriul României.

Este un prilej perfect, spune ministrul Miruță, pentru a se rediscuta problema dronelor Federației Ruse, care, în incursiunile lor împotriva Ucrainei, ajung deasupra României, să violeze suveranitate spațiului nostru aerian și, mai ales, să pună în pericol civilii. Însă lucrurile merg și mai departe, spune Miruță.

De câteva săptămâni bune, Ministerul Apărării de la București le-ar fi solicitat aliaților să pună umărul în mod activ la achiziționarea de radare de mică altitudine. O parte din ele vor fi cumpărate de România prin programul SAFE, însă este nevoie de mult prea multe, iar statul român nu-și permite costuri atât de mari.

Să nu uităm că necesitatea acestor demersuri este urgentă, câtă vreme nu mai departe în ultimele 48h au avut loc astfel de incidente. Duminică, 26 aprilie, de exemplu, în județul Tulcea, o astfel de dronă rusească, resturile unei astfel de drone au fost descoperite pe un câmp, în județul Tulcea. Și, spun specialiștii armatei, e vorba despre o dronă ce avea, de asemenea, încărcătură explozivă. Așa că, după ce a fost studiată de specialiștii armatei, dar și de cei ai Serviciului Român de Informații, a fost distrusă în mod controlat, fără să pună în pericol pe nimeni.

Iată, așadar, un al 3-lea incident, după cele două de sâmbătă, când o altă dronă a Federației Ruse, încărcată și ea cu material explozibil, a ajuns să se prăbușească în municipiul Galați, iar câteva ore mai târziu, un altfel de aparat de zbor a fost descoperit, de asemenea, în județul Tulcea.

Așadar, sunt vremuri pentru care ministrul Apărării Naționale încearcă să obțină ajutor aliat, dar mai ales să ceară explicații prin intermediul Ministerului de Externe, din partea Federației Ruse.