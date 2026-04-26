În toată regiunea au fost numeroase apeluri la 112. Numai în Iași, în aproape două ore, au cerut ajutor 450 de persoane. Imediat după prânz, vântul s-a întețit și a avut în Iași și 90 km pe oră la rafală.

Un bărbat care filma vijelia a suprins în imagini cum a căzut acoperișul de pe blocul său. Resturi prăbușite de pe un astfel de imobil au lovit un bărbat de 67 de ani din Huși, județul Vaslui, care tocmai ieșise din casa. Rănile au fost grave, iar omul s-a stins.

La Târgu Frumos, un tânăr de 30 de ani a ajuns la spital rănit, după ce o creangă a căzut peste el.

Câțiva oameni din Miroslava au avut noroc. Când ieșeau dintr-un parc, s-a prăvălit un stâlp de iluminat care a atins o femeie cu un copil în brațe. Rafalele puternice au pus în dificultate și traficul.

Vântul a ridicat valuri de praf în aer, la intrarea în Iași. Mulți șoferi au tras pe dreapta. Câteva fire de electricitate s-au rupt și au făcut scântei într-o intersecție din oraș, după ce bucăți smulse dintr-un acoperiș au aterizat peste ele.

Căpitan Marius Plugaru, purtător de cuvânt ISU Iași: ”Foarte multe apeluri la nivelul dispeceratului au fost, peste 450. Cele mai multe intervenții au fost pe municipiul Iași, arbori căzuți peste autoturisme, degajări elemente de acoperiș care stăteau să cadă.”

Furtuna a pornit din nordul regiunii. Au fost o mulțime de apeluri în județele Suceava, Botoșani și Neamț, pentru arbori secerați peste mașini.

Mihai Timu, meteorolog: ”Aici vedem o zonă mai organizată de nebulozitate, ăsta este frontul care ne influențează, frontul rece și în spatelelui pătrunde o masă de aer mai rece. Este un ciclon care traversează Câmpia Rusă. Cel mai puternic vânt pe partea de est a țării, acolo unde coboară și un front atmosferic rece, cere face schimbul de masă, de la o masă de aer cu caracteristici subtropicale la una cu aer polar, motiv pentru care astăzi în nordul Moldovei temperaturile nu au trecut de 15 grade. Intensificările de vânt vizează toată țara.”

Și Capitala se află sub cod galben de vânt cu rafale ce depășesc 70 km/h. Deși, duminică, în București, am avut 25 de grade, masa de aer rece care traversează nordul țării, ajunge și în sud, astfel luni, 27 aprilie, temperaturile scad cu aproximativ 10 grade.

Mare parte din țară este în continuare sub avertizări meteo de vânt.