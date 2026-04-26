„Teroriști, fasciști și traficanți de droguri”. 14 oameni au fost uciși în Columbia

Imaginile video difuzate de la fața locului arătau vehicule avariate și resturi împrăștiate pe șosea în regiunea Cauca din sudul țării.
Președintele columbian Gustavo Petro a atribuit atacul rebelilor legați de facțiunile disidente ale Forțelor Armate Revoluționare din Columbia (FARC).
Negocierile de pace dintre Farc și guvern din 2016 s-au încheiat cu un acord în baza căruia mii de combatanți s-au demobilizat, dar unii s-au separat și au refuzat să se dezarmeze.
„Cei care au comis acest atac... sunt teroriști, fasciști și traficanți de droguri”, a transmis Petro într-un mesaj pe X, potrivit BBC. „Vreau ca cei mai buni soldați ai noștri să îi înfrunte”, a adăugat el.
Postând pe X un videoclip cu vehicule răsturnate și cratere împrăștiate de-a lungul autostrăzii din Cauca, guvernatorul local Octavio Guzman a descris atentatul cu bombă drept „nediscriminatoriu”.
„Cauca nu poate continua să facă față singură acestei barbarii”, a scris Guzman.
Martorii au declarat agenției de știri AFP că explozia a fost atât de puternică încât au fost aruncați înapoi cu câțiva metri.
De vineri, în Cauca au fost raportate și o serie de atacuri de amploare mai mică, a adăugat guvernatorul, inclusiv unul care a vizat o bază militară din orașul Cali și în urma căruia două persoane au fost rănite.
Ministrul Apărării, Pedro Arnulfo Sánchez, a declarat că un autobuz plin cu explozibili nu a reușit să detoneze mai devreme în aceeași zi în regiunea Cauca, precizând că acțiunea a fost comisă de membri ai unui cartel de trafic de droguri.
Cele mai recente atacuri au loc cu o lună înainte de alegerile prezidențiale din Columbia, programate pentru 31 mai.
Petro, el însuși un fost luptător de gherilă, a urmărit o strategie controversată de pace cu diverse facțiuni armate, care a dus la încetări ale focului intermitente și la perioade de violență relativ redusă. Mandatul său se va încheia la sfârșitul acestui an.
În toată Columbia activează numeroase grupări disidente desprinse din FARC, multe dintre ele fiind profund implicate în traficul de droguri. Eforturile guvernului de stânga al lui Petro de a iniția negocieri de pace cu acestea nu au avut succes.
Columbia organizează alegeri prezidențiale pe 31 mai. Candidatul de stânga Ivan Cepeda, susținut de Petro, a cerut intensificarea eforturilor de negociere cu rebelii.
Candidații de dreapta ai opoziției, Paloma Valencia și Abelardo De la Espriella, au promis o acțiune dură împotriva insurgenților.
