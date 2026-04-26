„Teroriști, fasciști și traficanți de droguri”. 14 oameni au fost uciși în Columbia

Imaginile video difuzate de la fața locului arătau vehicule avariate și resturi împrăștiate pe șosea în regiunea Cauca din sudul țării.

Președintele columbian Gustavo Petro a atribuit atacul rebelilor legați de facțiunile disidente ale Forțelor Armate Revoluționare din Columbia (FARC).

Negocierile de pace dintre Farc și guvern din 2016 s-au încheiat cu un acord în baza căruia mii de combatanți s-au demobilizat, dar unii s-au separat și au refuzat să se dezarmeze.

„Cei care au comis acest atac... sunt teroriști, fasciști și traficanți de droguri”, a transmis Petro într-un mesaj pe X, potrivit BBC. „Vreau ca cei mai buni soldați ai noștri să îi înfrunte”, a adăugat el.

Postând pe X un videoclip cu vehicule răsturnate și cratere împrăștiate de-a lungul autostrăzii din Cauca, guvernatorul local Octavio Guzman a descris atentatul cu bombă drept „nediscriminatoriu”.

„Cauca nu poate continua să facă față singură acestei barbarii”, a scris Guzman.