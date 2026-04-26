Campioana României a făcut un meci splendid şi s-a calificat ''en fanfare'' între cele mai bune patru echipe de pe continent, după ce pierduse la limită în tur, cu 25-26. CSMB a început meciul cu un neverosimil 6-0, iar la pauză avea un avans de cinci goluri, 19-14. În repriza secundă (min. 39), Esbjerg s-a apropiat la trei goluri, 23-20, iar apoi 26-23 (45), dar finalul a aparţinut echipei antrenate de Bojana Popovic, care a obţinut o victorie concludentă, la zece goluri.

Sub privirile Cristinei Neagu, golurile echipei bucureştene au fost marcate de Elizabeth Omoregie 6, Trine Jensen Oestergaard 6, Valeria Maslova 5, Cina Pintea 5, Djurdjina Jaukovic 4, Emma Cecilie Uhrskov Friis 4, Tatjana Brnovic 4, Maria Alexandra Voicu 2, Anne Mette Hansen 1.

Ce a declarat Cristina Neagu

Fosta handbalistă Cristina Neagu a declarat, duminică seara, după victoria formaţiei CSM Bucureşti cu Team Esbjerg, scor de 37-27, că aceasta merită calificarea în turneul Final4 al Ligii Campionilor, acolo unde poate ajunge chiar în ultimul act al competiţiei.

Neagu, care a urmărit din tribună victoria fostei sale echipei, a menţionat că nu regretă că s-a retras din activitate în vara anului trecut.

"Am vorbit cu fetele, le-am scris mesaje după meciul tur. Eu chiar am simţit că această calificare este posibilă după meciul din Danemarca. Mă bucur mult. Acum fiind în tribună, te gândeşti că mi-ar fi plăcut şi mie să fiu în teren şi să obţin această calificare. Dar nu am regrete. Consider că atât timp cât am jucat am dat tot ce am avut pentru echipă şi club. Contează foarte multe lucruri. Vedeţi cât de mult contează un antrenor, a venit Bojana care a schimbat faţa echipei. A obţinut 8 victorii la rând şi s-a calificat direct în sferturi, iar acum în Final4. Deci contează foarte multe lucruri de-a lungul unui sezon. Dar, repet, eu nu am regrete. Mă bucur sincer pentru fete din tot sufletul. Merită la cum au jucat în a doua parte a sezonului. Şi eu cred că se pot duce chiar până în finală", a spus ea.

"Calificarea este ceva extraordinar pentru handbalul românesc. CSM Bucureşti se întoarce în Final4 după mulţi ani de încercări. Iar odată ajuns acolo orice este posibil. Dacă ai un pic de noroc la sorţi şi nu întâlneşti Gyor în semifinale ai şanse foarte mari să joci finala. Pentru mine e o bucurie de nedescris, nici nu îmi pot imagina ce e în sufletul fetelor acum. E mai puţin important dacă ajung eu la Budapesta. Important e că fetele au ajuns în Final4. Trebuie să se bucure şi acolo să nu joace cu presiune, pentru că orice e posibil", a adăugat fosta handbalistă.

Portarul Evelina Maria Louise Eriksson a reuşit 14 intervenţii (34,15%). Suedeza a fost desemnată cea mai bună jucătoare a meciului.

Pentru oaspete au înscris Elin Viktoria Hansson 6, goluri, Henny Ella Reistad 6, Kathrine Brothmann Heindahl 4, Sarah Dekker 4, Live Rushfeldt Deila 3, Olivia Linnea Josephine Loefqvist 2, Nora Mork 1, Line Haugsted 1.

Katharina Johanna Filter a reuşit 11 intervenţii (22,92%).

CSM Bucureşti, care a cucerit trofeul în 2016, s-a calificat ultima oară la turneul Final4 al competiţiei în 2018.

Turneul Final4 va avea loc pe 6 şi 7 iunie, la Budapesta. S-au mai calificat Gyori Audi ETO KC, după 36-28 şi 40-25 cu Odense Handbold, şi Metz Handball, după 31-31 şi 31-28 cu FTC-Rail Cargo Hungaria. Ultima echipă din careul de aşi se va decide duminică seara, dintre Gloria Bistriţa şi Brest Bretagne Handball, după 36-36, săptămâna trecută, în Ardeal.