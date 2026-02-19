”Referitor la cei care urmează să iasă la pensie şi sunt astăzi la pensie, aici este o dezinformare intenţionat întreţinută în spaţiu public în încercarea de a-i lipi cu situaţia magistraţilor. Nu este deloc aşa”, a declarat Radu Miruţă la Digi 24.

El a explicat că este falsă susţinerea din spaţiul public potrivit căreia militarii ar ieşi cu 13 ani mai repede la pensie faţă de vârsta standard de pensionare. Militarii beneficiază de reduceri la vârsta de pensionare, dar în funcţie de locul în care lucrează.

”De-a lungul activităţii de 25 de ani pe care minim o face un militar, el nu 25 din 25 de ani a lucrat în condiţii care să-i reducă vârsta de pensionare. Se reduce major la scafandrii, la paraşutişti, la piloţi. La restul se reduce câte puţin”, a precizat ministrul.

Câți militari s-au pensionat anul trecut

Potrivit acestuia, anul trecut s-au pensiomat 1.216 militari.

”Din 1.216 oameni, unul singur, unul singur a avut reducerea vârstei de pensionare cu 13 ani. Unul din 1.200. Unde este reducerea cu 13 ani pentru toţi militarii Armatei Române?”, a mai declarat Miruţă.

Potrivit acestuia, Legea pensiilor pentru militari prevede că, în 2035, ei vor avea vârsta standard de pensionare de 65 de ani.

”Media celor care s-au pensionat anul trecut a fost peste 52 de ani şi câteva luni. Asta înseamnă, unu, că foarte puţini se pot pensiona cu reducerea maximă a vârstării de pensionare şi doi 75% din cei care au îndeplinit dreptul să se pensioneze au preferat să rămână în sistem”, a mai declarat Miruţă.

Acesta a reiterat propunerea ca celor care rămân în sistem să le ofere un surplus la salariu, astfel încât Ministerul Apărării să nu fie nevoit să plătească şi pensia celor care ies din Armată şi salariul celui pe care trebuie să-l aducă în loc.

”Eu spun în felul următor, că nu inventez eu apa caldă, dar asta au făcut multe sisteme de apărare. Dacă după ce îndeplineşte vârsta minimă de pensionare, omul decide să nu se pensioneze (…) dacă le dai un stimul de bani, dacă le dai 10% în plus, dacă nu aleg să se pensioneze, eu sunt ferm convins că vor rămâne. Un pensionar care decide să rămână în continuare în activitate, salvează ministerul de o cheltuială, pentru că la Ministerul Apărării nu plăteşti doar salarii şi pensia o muţi la Ministerul Muncii. Ministerul Apărării are specificul plătind şi salariul şi pensia”, a explicat Miruţă.

”Eu nu pot să merg la premierul Boloja să-i spun «dă mai mulţi bani din altă parte», nu pentru că nu vreau, nu pentru ca n-ar vrea dumnealui, poate ar trebui să dăm dublu, ci pentru că atât putem. Eu nu pot să spun ia bani de la transport sau ia bani de la spitale sau de la profesori. Eu spun că, pe tabla asta de şah care se numeşte curtea MApN, eu aranjez altfel piesele încât să rămână loc pentru a stimula rămânerea în sistem. Dar atenţie, fără să obligi”, a adăugat ministrul Apărării.

Premierul Bolojan susține corectarea sistemelor de pensii speciale

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri seară, că, la fel ca în cazul magistraţilor, trebuie corectate toate sistemele în care se permite pensionarea la 50-52 de ani şi unde pensia este cât ultimul salariu, precizând că, în martie, Guvernul ar urma să vină cu proiecte de legi care să pună în practică acest principiu şi în cazul altor categorii care beneficiază de pensii speciale.

Bolojan a explicat că este vorba despre angajaţii din Ministerul de Interne, din zona de apărare şi de siguranţă şi ordine publică, însă a subliniat că în toate cazurile va exista o perioadă tranzitorie pentru a nu produce ”şocuri” în sistem, dar şi excepţii pentru cei care lucrează în condiţii dificile.