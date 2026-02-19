Grindeanu a fost întrebat, la postul Digi 24, cum l-ar caracteriza pe premierul Ilie Bolojan, în contextul în care președintele UDMR, Kelemen Honor, a spus despre acesta că este un dur.

„Nu îmi permit să spun lucruri din acestea. Îl știu pe Ilie Bolojan dinainte de a fi prim-ministru, am o relație instituțională cu domnia sa. Ce spun public îi spun și în privat domnului Ilie Bolojan, nu suntem cu inimioare trimise pe grupuri de WhatsApp”, a răspuns președintele PSD.

Acesta a adăugat că el și premierul au „viziuni diferite”.

„Ca să închid acest subiect care nu îmi place neapărat, că nu-mi place să fac caracterizări. Vă spuneam mai devreme că avem viziuni diferite și prin tot ceea ce am spus că am fi făcut diferit noi față de ceea ce s-a întâmplat, cel puțin din septembrie încoace, cred că am întărit. Poate uneori atitudinea asta mai de felcer, care mai întâi taie și după aceea măsoară, e una cu care nu rezonez. Nu fac lucrurile în forma asta. Măsor foarte bine și după aceea iau decizii de tăiere”, a mai menționat liderul PSD.

Ce reacție a avut Ilie Bolojan după ce a fost sunat de Kelemen Hunor

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a explicat, joi, într-un interviu acordat jurnalistului PRO TV Constantin Toma cum a reacționat premierul Ilie Bolojan după ce l-a sunat ca să-l anunțe că nu mai este de acord cu majorarea taxelor și impozitelor locale.

Întrebat dacă a discutat cu premierul României despre schimbarea pe care UDMR a anunțat-o în mod public, marți, pe rețelele sociale, Kelemen Hunor a declarat că a vorbit cu Ilie Bolojan chiar marți, dar dimineață.

Conform sursei citate, Bolojan a transmis că dorește un „răgaz”, ca să discute cu cei de la Finanțe. De asemenea, liderul UDMR a spus despre premierul României că, deși este „un om dur”, „în ultima perioadă” a dovedit că este „un om deschis la dialog”.