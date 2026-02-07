O grandioasă festivitate de deschidere a dat start Jocurilor Olimpice de Iarnă, organizate în Italia. Această ediție va rămâne în istorie nu doar pentru spectacolul sportiv ci și pentru amploarea sa fără precedent.

Potrivit Comitetului Internațional Olimpic, competițiile se vor desfășura pentru prima dată în mai multe regiuni, pe o suprafață de aproximativ 22.000 de kilometri pătrați.

Jocurile Olimpice de Iarnă au început printr-o grandioasă ceremonie desfășurată simultan în mai multe locuri. Toți ochii au fost ațintiți, însă, spre stadionul San Siro din Milano, unde torța olimpică a ajuns aseară. Laura Pausini, acompaniată din stațiunea Cortina d'Ampezzo de un cor montan, a interpretat imnul Italiei.

Tema ceremoniei a fost "armonia", sugerând strânsa legătura dintre oameni și teritorii.

România este reprezentată de 29 de sportivi care vor concura la 9 discipline sportive - de la patinaj artistic, schi alpin, până la snowboard. Defilarea a avut loc atât pe stadionul din Milano, cât și la Livigno, Predazzo şi Cortina d'Ampezzo, unde se vor desfășura competițiile.

De altfel, acestea sunt Jocurile Olimpice de Iarnă cele mai dispersate din istorie din punct de vedere geografic. Iar asta ridică provocări serioase de securitate.

Sabrina Pane, subprefect al Prefecturii din Milano: „Scopul este să putem monitoriza în timp real, într-un mod absolut rapid și imediat, ceea ce se întâmplă în zonă. Putem face acest lucru printr-un flux de informații foarte rapid, constant și imediat, care este distribuit prin intermediul calculatoarelor, al ecranelor pe care le vedeți, dar și prin fluxul video provenit de la camerele video. Astfel suntem capabili să surprindem și să identificăm orice semnale care merită atenția noastră și să asigurăm intervenția la timp."

Măsurile de securitate au fost extinse cu 6.000 de persoane care sprijină forţele de poliţie locale, inclusiv experţi în dezamorsarea bombelor, unităţi canine, ori ofiţeri de patrulare pe schiuri. Circa 2.900 de sportivi din 92 de delegaţii se vor întrece până pe 22 februarie la competiția organizată în nordul Italiei.

Întrecerile sportive au început deja. Vicepreședintele american JD Vance a asistat, împreună cu familia, la o proba de patinaj artistic.

Apoi, alături de secretarul de stat Marco Rubio a avut o întâlnire cu premierul italian Georgia Meloni.

Proteste în Italia

În tot acest timp, mii de demonstranți, mai ales studenți, au mărșăluit din nou la Milano.

Ei protestează față de prezența agenților ICE în Italia, care ar urma să sprijine delegația americană pe durata Jocurilor Olimpice.

Numărul protestatarilor a crescut considerabil, vineri, după ce premierul Georgia Melonia a catalogat reacțiile lor drept "absurde". Șefa guvernului de la Roma susține că este vorba doar de o ramură a departamentului de investigații ICE, care colaborează de mult timp cu autoritățile din Peninsulă.

Meloni dă asigurări că nu pot desfășura intervenții sau controale pe teritoriul Italiei.