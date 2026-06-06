Inter Milano l-a sărbătorit pe Cristian Chivu la un an de la numire. Clubul a publicat un clip special. VIDEO

Materialul, cu imagini în care Chivu apare în ziua în care semnează contractul și susține primul antrenament, are ca fundal melodia "Dragostea din tei", a trupei O-Zone.

Performanță istorică a lui Cristi Chivu

Cristi Chivu a cucerit Roma. Antrenorul român a câștigat și Cupa Italiei la 10 zile distanță după ce a luat titlul cu Inter Milano. La 45 de ani, Chivu este primul antrenor din Peninsula care a triumfat pe toată linia chiar în anul în care a debutat.

Este pentru a treia oară când Inter face dubla în Italia, iar Cristi Chivu scrie și el istorie în Peninsulă. Este primul antrenor care câștigă și campionatul și cupa în sezonul de debut. Iar la fiesta i-au fost alături soția sa Adelina și cele două fiice, Natalia și Anastasia.

Chiar și așa, „băiatul cu tunsoare scurtă", cum îl numesc italienii de la Gazzetta dello Sport, rămâne cu picioarele pe pământ.

Cristian Chivu, antrenor Inter Milano: „Să câștigi două trofee într-un an nu e niciodată simplu. E vorba de muncă, de multă dedicație, de timp, să accepți și când lucrurile nu merg foarte bine, să știi să te ridici și să mergi mai departe.”

După meci, nimeni nu a plecat din vestiar fără să danseze pe celebra piesă „Made in Romania”.