Iar fanii din România au putut să vadă momentul istoric, în direct, pe platforma Voyo.

Pe Stadio Olimpico s-au înghesuit 70.000 de fani veniți să trăiască pe viu finala Cupei Italiei. Inter Milano a rezolvat încă din prima repriză dilema câștigătoarei. Echipa lui Cristi Chivu a deschis scorul după nici măcar un sfert de oră, în urma unui autogol al gazdelor de la Lazio Roma.

În minutul 35, argentinianul Lautaro Martinez, fotbalist cotat la 85 de milioane de euro, a profitat de o gafă în apărarea lui Lazio și a închis tabela la 2 la 0.

În partea a doua, fotbalul a trecut în plan secund, pentru că fanii milanezi și-au făcut de cap în tribune. Iar imediat după fluierul final, a început nebunia.

Este pentru a treia oară când Inter face dubla în Italia, iar Cristi Chivu scrie și el istorie în Peninsulă. Este primul antrenor care câștigă și campionatul și cupa în sezonul de debut. Iar la fiesta i-au fost alături soția sa Adelina și cele două fiice, Natalia și Anastasia.

Chiar și așa, „băiatul cu tunsoare scurtă", cum îl numesc italienii de la Gazzetta dello Sport, rămâne cu picioarele pe pământ.

Cristian Chivu, antrenor Inter Milano: „Să câștigi două trofee într-un an nu e niciodată simplu. E vorba de muncă, de multă dedicație, de timp, să accepți și când lucrurile nu merg foarte bine, să știi să te ridici și să mergi mai departe.”

După meci, nimeni nu a plecat din vestiar fără să danseze pe celebra piesă „Made in Romania”.

Corespondent PROTV: „La chioșcurile de ziare, Gazzetta dello Sport nu se mai găsește sau se găsește foarte greu, pentru că toți vor să aibă o amintire după finala de aseară de pe Olimpico. Mai mult, în cotidianul de sport din Italia, Cristi Chivu are o pagină dedicată.”

Cu două noi trofee aduse în vitrina clubului, proprietarii americani ai lui Inter îi pregătesc un nou contract lui Cristi Chivu. Conform presei italiene, antrenorul român ar urma să continue pe banca milanezilor până în 2028 și să ia un salariu de aproape 3 milioane de euro pe sezon.