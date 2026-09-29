Într-un comunicat, clubul englez susţine că este nevinovat şi că dispune de dovezi „irefutabile”, potrivit News.ro.

Răspunsul clubului Manchester City nu a întârziat să apară. La câteva minute după anunţul privind declararea sa de vinovăţie pentru „grave” încălcări financiare în perioada 2009-2018 de către Premier League, clubul a emis un comunicat pentru a-şi afirma nevinovăţia, contestând totodată acuzaţiile.

„Manchester City se declară atât dezamăgit, cât şi surprins de avizul Comisiei Premier League, publicat astăzi. Clubul este nevinovat în ceea ce priveşte acuzaţiile aduse de Premier League şi dispune de un set complet de dovezi irefutabile care susţin toate poziţiile sale cu privire la acest caz. Prin urmare, clubul va adopta o atitudine intransigentă şi, dacă va fi necesar, proactivă, în faţa tuturor instanţelor de reglementare şi judiciare competente”, au declarat reprezentanţii clubului.

„Procedura iniţiată de Premier League este încă în curs, iar unele elemente importante nu au fost încă examinate. Manchester City va exercita acum căile de atac de care dispune, pe motiv că acest aviz conţine erori materiale evidente, atât din punct de vedere juridic şi al principiilor, cât şi al faptelor, şi că nu este fiabil. Clubul a respectat cu stricteţe procedurile în vigoare timp de opt ani, pornind de la premisa că consiliul de administraţie şi conducerea Premier League vor acţiona ca o autoritate de reglementare independentă, imparţială şi echitabilă, ferită de orice influenţă partizană”, se mai arată în comunicat.

Recunoscut vinovat de 114 încălcări

Manchester City, care a trecut sub proprietate în 2008, a fost recunoscut vinovat de 114 din cele 115 capete de acuzare care i se aduc pentru perioada 2009-2018, potrivit dezvăluirilor făcute vineri de ziarul The Athletic. Gama de sancţiuni posibile include amenzi, interdicţia de a recruta jucători, deducerea de puncte cu riscul retrogradării într-o divizie inferioară sau chiar excluderea din campionat.

Clubul poate face apel împotriva acestei condamnări până pe 2 octombrie.

În această perioadă, vitrina cu trofee s-a umplut considerabil, în special în deceniul condus de Pep Guardiola (2016-2026), cu şase din cele şapte titluri de campion al Angliei, precum şi o Ligă a Campionilor, prima din istoria clubului.