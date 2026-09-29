Compania spune că problemele nu sunt izolate doar la aeronavele sale și transmite că și alți operatori europeni care folosesc Airbus A220 s-au confruntat în ultima perioadă cu probleme similare. AnimaWings operează A220 de aproximativ 20 de luni, iar unele dintre avioanele aflate acum în flotă au fost livrate cu mai puțin de trei luni în urmă, transmite compania într-un comunicat de presă.

„ AnimaWings a decis, începând cu data de 29 septembrie 2026, suspendarea treptată a operării aeronavelor A220-300, în funcție de situația tehnică și de evaluarea individuală, la zi, a fiecărei aeronave.Această situație nu presupune suspendarea operațiunilor AnimaWings. Compania operează și alte aeronave în cadrul flotei, iar echipele operaționale lucrează permanent la reorganizarea programului astfel încât, acolo unde este posibil, zborurile planificate inițial cu aeronave A220-300 să fie preluate de celelalte aeronave disponibile. În paralel, sunt analizate și implementate soluții operaționale suplimentare pentru limitarea numărului de zboruri afectate”, a transmis compănia aeriană.

Compania are și alte aeronave în flotă și încearcă să preia cu acestea cât mai multe dintre cursele programate inițial cu A220-300. În paralel, sunt căutate și alte soluții pentru reducerea numărului de zboruri afectate.

Totuși, AnimaWings avertizează că nu toate cursele pot fi operate conform programului inițial, deoarece disponibilitatea aeronavelor este reevaluată permanent. Astfel, unele zboruri pot fi modificate sau anulate punctual, iar pasagerii afectați vor fi anunțați direct.

Pentru pasagerii ale căror zboruri sunt afectate, compania spune că va încerca să găsească soluții de reacomodare. În funcție de situația rezervării și de disponibilitate, pasagerii pot primi și rambursarea integrală a banilor achitați, conform legislației aplicabile.

AnimaWings mai precizează că serviciile sale de suport sunt în această perioadă mult mai aglomerate decât în mod normal, ceea ce poate însemna întârzieri în răspunsurile către pasageri. Compania susține însă că lucrează la procesarea tuturor solicitărilor.