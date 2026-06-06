Poliţia din Durham afirmă că o amplă investigaţie desfăşurată pe parcursul mai multor ani privind fenomenul de "turism infracţional" a scos la iveală peste 200 de infracţiuni, pagube de milioane de dolari şi grupări organizate care călătoresc în Canada special pentru a comite infracţiuni cu profit ridicat în Greater Toronto Area (GTA).

Anunţat vineri, Project Jetsetter reuneşte nouă investigaţii majore desfăşurate de Unitatea pentru Infracţiuni Financiare a Serviciului Regional de Poliţie Durham (DRPS), care au implicat pagube confirmate de 2,61 milioane de dolari în Regiunea Durham.

Potrivit poliţiei, infractorii fac parte din reţele organizate cu legături internaţionale, care intră în Canada cu scopul exclusiv de a desfăşura activităţi infracţionale coordonate.

Rețea coordonată

Conform DRPS, investigaţiile au scos la iveală o gamă largă de scheme organizate şi repetabile, concepute pentru a maximiza profiturile, inclusiv furturi de amploare din magazine - grupuri coordonate care vizează mărfuri de mare valoare - escrocherii la cumpărarea de vehicule, fraude privind finanţarea autovehiculelor, accidente înscenate (folosite pentru fraudarea companiilor de asigurări), furturi de bijuterii prin distragerea atenţiei (care vizează adesea persoanele în vârstă), precum şi furtul şi exportul de autovehicule.

Poliţia afirmă că furturile de bijuterii bazate pe distragerea atenţiei au cunoscut o creştere semnificativă, suspecţii abordând victimele - de multe ori persoane în vârstă - sub pretextul că le oferă ajutor sau cadouri, după care le sustrag colierele, brăţările sau inelele.

"În urma acestor investigaţii, 46 de persoane au fost arestate, iar 164 de suspecţi sunt în continuare daţi în urmărire. Anchetele reunite sub denumirea Project Jetsetter datează din 2019, includ peste 1.440 de capete de acuzare şi continuă, pe măsură ce anchetatorii identifică noi incidente asociate fenomenului de "turism infracţional", a anunţat Poliţia.

Conform imaginilor celor arestaţi şi ale celor căutaţi făcute publice de Poliţie, cea mai mare parte a celor arestaţi şi a celor căutaţi sunt români. De asemenea, mai sunt vizaţi şi cetăţeni indieni.

Fraude cu autovehicule

Fraudele cu autovehicule includeau manipularea kilometrajului de către suspecţi pentru a creşte valoarea de revânzare a maşinilor. Poliţia a precizat că vehiculele nu sunt "niciodată" înmatriculate pe numele suspecţilor, ceea ce le face dificil de urmărit.

Frauda privind finanţarea autovehiculelor a fost, de asemenea, una dintre tacticile folosite de grup, a declarat Brad Chapman, membru al echipei de investigaţii.

"Suspecţii folosesc identităţi sau documente false pentru a obţine vehicule, care sunt apoi transferate către grupări de crimă organizată şi, de multe ori, exportate în afara ţării."

Şeful Poliţiei, Peter Moreira, a descris activitatea infracţională a grupului ca fiind complexă şi a subliniat că persoanele în vârstă sunt afectate în mod disproporţionat.

"În unele cazuri, victimele s-ar putea nici măcar să nu ştie că au fost vizate. De exemplu, suspecţii pot aborda o persoană în vârstă pentru a cere indicaţii, apoi îi oferă o îmbrăţişare sau un cadou, cum ar fi un colier, în timp ce îi îndepărtează bijuteriile din aur şi le înlocuiesc cu unele false", a spus el.

CTV News a relatat pe larg despre furturile prin distragerea atenţiei care vizează seniorii, iar Chapman a declarat că numărul acestora a crescut cu 268% în regiune faţă de anul precedent. El a adăugat că, în multe dintre cazuri, victimele sunt persoane în vârstă care lucrează în grădină pe propria proprietate atunci când sunt abordate de infractori.

Într-o altă investigaţie legată de Project Jetsetter, Chapman a spus că poliţia a descoperit un grup care viza în mod special persoanele în vârstă în magazine.

"Aceşti infractori folosesc tehnici de distragere a atenţiei în spaţiile comerciale pentru a obţine carduri bancare şi codurile PIN ale victimelor, după care retrag rapid bani sau fac cumpărături frauduloase", a explicat el.

Atât Moreira, cât şi Chapman au afirmat că este probabil ca astfel de infracţiuni să fie raportate insuficient de victimele în vârstă din cauza "ruşinii" pe care o pot simţi după ce au fost înşelate.

Ce e escrocheria "Dirty Oil"

Chapman a declarat că printre infracţiunile comise în mod repetat de grup se numără şi aşa-numita "dirty oil scam".

El a explicat că suspecţii contactează persoane care îşi vând autoturismele şi apoi provoacă în mod deliberat o defecţiune aparentă a vehiculului în timpul testului de conducere sau al inspecţiei, pentru a negocia un preţ mult mai mic.

În ianuarie, un cuplu din Paris, Ontario, a raportat că a căzut victimă acestei escrocherii în timp ce încerca să îşi vândă un Hyundai Santa Fe din 2016 pentru 7.000 de dolari.

Înregistrările video au arătat că unul dintre presupuşii cumpărători a introdus un lichid în ţeava de eşapament, ceea ce a făcut ca vehiculul să scoată fum. Crezând că motorul s-a defectat grav, cuplul a acceptat să vândă maşina pentru doar 1.000 de dolari.