Regele Marocului a declarat că orice atac asupra teritoriului saudit ar trebui considerat și un atac asupra Marocului, scrie Business Insider Africa.

Regele Marocului susține Arabia Saudită

Regele Mohammed al VI-lea, considerat pe scară largă cel mai bogat monarh din Africa, a făcut aceste declarații în mesaje separate adresate regelui saudit Salman și prințului moștenitor Mohammed bin Salman, potrivit Saudi Gazette.

În aceste mesaje, monarhul marocan a condamnat atacurile asupra zonelor civile, a instalațiilor economice și a infrastructurii critice din Arabia Saudită. De asemenea, el a reafirmat sprijinul țării sale pentru securitatea, suveranitatea și stabilitatea regatului.

„Orice atac asupra Arabiei Saudite este un atac asupra Marocului”, a afirmat el, adăugând că sprijinirea Arabiei Saudite și a altor state din Golf echivalează cu apărarea intereselor strategice comune.

Pe lângă atacurile asupra infrastructurii saudite, regele Mohammed al VI-lea a condamnat și încercările de a viza Mecca și Medina. El a afirmat că astfel de acțiuni depășesc cadrul unui simplu atac asupra Arabiei Saudite și afectează sentimentele a peste 1,8 miliarde de musulmani din întreaga lume.

„În acest moment delicat prin care trece țara dumneavoastră, responsabilitatea istorică, valorile religioase și considerentele strategice ne impun tuturor să rămânem uniți în apărarea drepturilor, suveranității, securității și a locurilor sfinte ale națiunii musulmane”, a spus el.

Mohammed al VI-lea condamnă atacurile houthiților

El a condamnat, de asemenea, „actele criminale”, considerându-i responsabili pe houthiți și pe cei care, potrivit lui, i-au susținut, finanțat și înarmat.

Într-un context mai larg, regele a afirmat că securitatea și stabilitatea Arabiei Saudite și a celorlalte state membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului sunt indisolubil legate de propria securitate a Marocului.

Declarațiile sale au, de asemenea, o semnificație economică mai amplă. Instabilitatea din zona Mării Roșii și a strâmtorii Bab al-Mandab poate perturba principalele rute comerciale care leagă Asia, Africa și Europa, în timp ce o situație de insecuritate prelungită poate duce la creșterea costurilor de transport maritim, de asigurare și de logistică.

În acest context, regele Mohammed al VI-lea a avertizat că atacurile continue amenință nu numai securitatea regională, ci și coridoarele maritime care sunt esențiale pentru economia globală și navigația internațională.

El a mai afirmat că atacurile încalcă dreptul internațional, citând Rezoluția 2216 din 2015 și Rezoluția 2722 din 2024 ale Consiliului de Securitate al ONU.

Regele Marocului invocă dreptul internațional

În plus, regele Mohammed al VI-lea a afirmat că atacurile asupra zonelor civile, a instalațiilor economice și a lăcașurilor sfinte încalcă dreptul internațional umanitar, precum și convențiile și normele internaționale, și a cerut tragerea la răspundere a celor vinovați.

Monarhul marocan deține interese comerciale extinse prin intermediul holdingurilor familiei regale, în special prin grupul de investiții Al Mada, care are interese în sectorul bancar, minerit, telecomunicații, energie, comerț cu amănuntul și alte sectoare din întreaga Africă.

Revista „Forbes” l-a descris anterior pe Mohammed al VI-lea drept cel mai bogat monarh din Africa, deși estimările privind averea sa personală au variat de-a lungul timpului.

În cele din urmă, ultimele sale declarații consolidează relația strategică a Marocului cu Arabia Saudită și cu regiunea Golfului în ansamblu, într-un moment în care tensiunile regionale reînnoite suscită din nou îngrijorări cu privire la securitate, comerț și rutele maritime vitale.